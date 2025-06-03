Tекст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы артдивизиона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная» продолжают уничтожать укрепрайоны ВСУ на донецком направлении, что способствует продвижению российских штурмовых групп в районе Дылеевки, передает РИА «Новости».

Замкомандира артдивизиона с позывным «Кот» отметил, что подразделение действует внезапно, без заранее спланированных операций.

«Была пехота укрытая, сидели в блиндаже. Противника, я надеюсь, больше нет. Мы работаем внезапно, каких-то плановых у нас нет на сутки, на день... Постоянно летают беспилотчики, постоянно наблюдают, на пункте управления бригады принимается решение, передается нам, и мы поражаем ваши цели», – рассказал «Кот».

Он добавил, что артиллерия активно поддерживает наступление штурмовых групп, что, по его словам, негативно сказывается на обороноспособности противника. По оценке военного, оборона ВСУ в этом районе «сыпется», и он выразил уверенность в успешном развитии наступления российских войск на данном участке фронта.

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