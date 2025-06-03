В России запустили пилот по блокировке фишинговых сайтов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям стартует в России с 4 июня, передает ТАСС. Документ об этом подписало правительство. Целью проекта названо создание системы, позволяющей быстро выявлять и блокировать сайты и приложения, имитирующие официальные ресурсы госорганов, компаний или банков.

В проекте принимают участие Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура, а также «Координационный центр национального домена сети Интернет» и НИИ «Интеграл». Пилот предусматривает отработку взаимодействия ведомств для выявления и блокировки мошеннических ресурсов и подготовку предложений по законодательному закреплению подобных механизмов.

Завершение проекта намечено на 1 марта 2026 года. Власти рассчитывают, что эксперимент обеспечит новые меры защиты граждан от онлайн-мошенничества в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи в 2025 году в два раза. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.