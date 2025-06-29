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Блогер из Махачкалы задержана за сбыт сильнодействующих веществ
Жительница Махачкалы была задержана по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
В ведомстве уточнили, что речь идет о 35-летней местной блогерше Джамиле Шапиловой, у которой свыше 230 тыс. подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ), передает РИА «Новости».
По данным полиции, оперативники установили наблюдение за женщиной после получения информации о продаже ею препаратов, содержащих сибутрамин. Во время «проверочной закупки» был приобретен запрещенный препарат, после чего блогер оформила и отправила в соседнее государство аналогичный препарат весом 240 граммов.
В МВД подчеркнули, что сибутрамин «опасен, поскольку помимо сердечно-сосудистых, неврологических, психических и иных проблем, вызывает привыкание, зависимость, бороться с которой значительно тяжелее, чем с лишним весом». Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.
В шапке профиля Шапилова обещала своим подписчикам стройное тело «без диет и насилия». Правоохранительные органы продолжают разбирательство по делу.
Ранее полицейские пресекли деятельность группы, наладившей межрегиональную торговлю сильнодействующими средствами через интернет-магазин в теневом сегменте сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД полицейские обнаружили нарколабораторию в Домодедовском районе Московской области, где ежемесячно производилось более 300 кг мефедрона. Полицейские также ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в Челябинской области.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ