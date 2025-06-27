Tекст: Дарья Григоренко

На вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о том, ждут ли Россию в Херсоне, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ответил, что местных жителей начинают запугивать украинские военные, говорится в Telegram-канале «Репортеры». По его словам, граждан пугают тем, что после возвращения России те, кто не эвакуировался в 2022 году, якобы столкнутся с дискриминацией.

Сальдо заявил: «По информации, которую мы имеем из Херсона, людей начинают запугивать тем, что вот, смотрите, вы тут не эвакуировались в 2022 году, поэтому Россия скоро вернется и вы будете тут людьми второго сорта. Вам ни паспорта не дадут, вам ничего не дадут, ни гражданство, ничего».

Губернатор также подчеркнул, что украинскими военными руководят западные инструкторы и, по его словам, в Херсоне все чаще слышна западная речь, что, по мнению Сальдо, говорит о присутствии наемников. Он добавил, что украинские военные понимают, что находятся в городе не навсегда, поэтому и прибегают к подобным высказываниям.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что жители Херсона вынуждены скрываться от сотрудников территориальных центров комплектования, чтобы избежать отправки на фронт.

Ранее сообщалось, что часть жителей оккупированного Херсона при киевском режиме вынуждена добывать продукты и вещи в мусорных баках, так как зарабатывать негде.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона, 18 июня, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.