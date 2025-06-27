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Лукашенко анонсировал неформальный саммит ЕАЭС в Петербурге
В декабре ожидается неформальная встреча лидеров стран Евразийского экономического союза, которую предположительно примет Петербург, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Традиционно в декабре мы соберемся в Санкт-Петербурге, скорее всего, в России для проведения неформального саммита ЕАЭС», – сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает ТАСС.
Также Лукашенко объявил, что следующий официальный саммит объединения запланирован на 2026 год и пройдет в Астане, когда председательство перейдет к Казахстану.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обеспечить «свободу знаний» в Евразийском экономическом союзе на базе общих принципов образования, здравоохранения и госуправления стран – участниц ЕАЭС.
Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить доставшийся от СССР единый рынок.