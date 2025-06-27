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ЕС пообещал Киеву кредит в 11 млрд евро от G7 за счет российских активов
Евросоюз подготовит новый кредит на 11 млрд евро для Украины в рамках программы стоимостью 50 млрд от G7 с погашением за счет доходов от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.
«Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся 11 млрд евро от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Она подчеркнула, что Киев продолжит получать военную и финансовую поддержку. Глава Еврокомиссии напомнила, что 9 мая Украина уже получила 1 млрд евро для развития оборонной промышленности, также за счет доходов от российских активов.
Фон дер Ляйен отдельно высказалась о необходимости для стран ЕС исполнить свои обязательства перед Киевом. Она фактически подтвердила, что участники саммита Евросоюза не смогли принять решение о начале переговоров о приеме Украины в ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кредитная программа на 50 млрд евро была согласована в конце 2023 года. Киев уже получил 39 млрд евро по этой программе. Программа предусматривает погашение до 2042 года за счет доходов от реинвестирования активов России.
Премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине на саммите Евросоюза. Итоговый текст документа поддержали только 26 стран из 27.