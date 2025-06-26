Названа дата закрытия монорельса в Москве

Дептранс Москвы: Монорельс прекратит работу 28 июня

Tекст: Елизавета Шишкова

Сообщение об окончании работы транспортной линии и планах по ее дальнейшему использованию появилось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Монорельс в Москве официально завершит свою работу 28 июня. На освободившемся месте будет построен первый в России всесезонный парк на высоте.

В департаменте транспорта подчеркнули: «Москвичи сделали свой выбор: на месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Реконструкция московского монорельса в современный зеленый парк начнется уже с 28 июня».

По итогам голосования на портале «Активный гражданин», более 71% участников поддержали идею создания нового городского пространства. Парк объединит пять районов, где проживают 300 тыс. человек.

Власти города отметили, что часть эстакады от станции «Выставочный центр» до депо, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна», будет демонтирована, чтобы улучшить вид на Главный вход ВДНХ. Открытие парка запланировано на 2027 год.

Монорельс был построен более 20 лет назад, но так и не стал полноценным транспортным средством. Также обследование выявило необходимость капитального ремонта конструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичным властям предложили рассмотреть переименование станции метро «Новомосковская» в «Станкин». Строительство кампуса МГТУ на площади 15 гектаров также планируется рядом с этой станцией.