Совет судей РФ и ведущие СМИ обсудили вопросы освещения правосудия в медиапространстве

В Москве прошла встреча главы совета судей России Момотова с руководителями электронных СМИ

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи председатель Совета судей РФ Виктор Момотов подчеркнул, что судейское сообщество заинтересовано в открытом диалоге с обществом и медиа, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). «Совет судей РФ, как представитель судейского сообщества, выступает за прозрачность и доступность взаимоотношений с медиа, поскольку мы убеждены, что именно через открытость и прозрачность формируется доверие общества к судебной системе», – заявил он.

По словам Момотова, сегодня в медиаполе часто преобладает негативная повестка, тогда как внимание должно сосредотачиваться на сути судебных решений. «Максимальная открытость судьи проявляется в судебном акте — именно там подробно описываются мотивы, нормы и причины тех или иных решений», – пояснил он.

Глава Совета судей также обратил внимание на необходимость перемен в подаче материалов о правосудии. «Очень мало материалов, в которых судьи представлены в позитивном ключе. Это неправильно. Нужны решения, которые изменят характер общественного восприятия», – подчеркнул Момотов. Он предложил взять пример с кинематографа, где удачные проекты помогали формировать интерес к профессиям и выстраивать общественное уважение.

О позитивных изменениях в работе судов напомнил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил значительное сокращение количества заключенных в стране и гуманизацию судебной практики. «Говоря про обвинительный уклон, важно помнить, что 70% осужденных получают наказание, не связанное с лишением свободы. Вот она – гуманизация «черным по белому». Все это говорит о том, что судебная система очень напряженно работает в интересах граждан без какого-то там «звериного оскала»», — отметил Новиков.

Главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин указал на искаженное представление судебной системы в СМИ и призвал сосредоточиться на объективных цифрах и фактах. По его словам, реальный процент дел, заканчивающихся без обвинительного приговора, значительно выше, чем часто упоминаемый 1%. «Нам нужно двигаться к тому, чтобы судебную систему показывать с позитивной точки зрения. Тем более, что нам есть чем гордиться. Запрос общества на это есть, а государство и медиа с этим успешно справляются», – подчеркнул Ефросинин.

Присутствующие на заседании руководители СМИ отметили, что цифровизация сделала суды более доступными для медиа, но существует потребность в профессиональных разъяснениях судебных актов. В качестве решения было предложено использовать мнение членов научно-консультативных советов при судах, не ограниченных в публичных комментариях. По итогам встречи участники договорились проводить регулярные совещания для обмена мнениями, выработки подходов к освещению судебной тематики и укрепления диалога между системой правосудия и обществом.

В рабочей встрече приняли участие руководители РАПСИ, МИА «Россия Сегодня», Интерфакс, деловой газеты ВЗГЛЯД, Gazeta.ru, Life.ru, агентства экономической информации «Прайм», Shot, Ura.ru, Центра политических технологий и других.