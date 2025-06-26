  • Новость часаМедведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    5 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    22 комментария
    26 июня 2025, 16:36 • Новости дня

    Песков назвал милитаристскую политику Европы печальной

    Песков заявил о разочаровании Кремля милитаристским курсом Европы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Кремле выразили сожаление в связи с активной милитаризацией европейской политики, акцентировав внимание на ее продолжении и негативных последствиях.

    Кремль выразил сожаление из-за милитаристской политики Европы, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Европейский союз не только проводит, но и декларирует курс на дальнейшее усиление военной составляющей.

    Песков также отметил, что угроза, якобы исходящая от России, на самом деле является эфемерной. Он подчеркнул, что причины начала специальной военной операции России на Украине давно хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще ранее Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса и Европы пытаются существенно нарастить свои военные возможности.

    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    24 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg .

    Стоимость потенциальной войны между Россией и НАТО проанализировало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов и интервью с европейскими официальными лицами.

    Согласно расчетам, глобальный экономический ущерб в первый год конфликта может достичь 1,5 трлн долларов, а мировой ВВП сократится на 1,3%. Особенно сильно пострадают страны Балтии: их совокупная экономика, как считают аналитики, просядет на 43% за год войны.

    Bloomberg отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. Дания предполагает, что Россия «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для НАТО в течение двух лет. Генсек альянса Марк Рютте предполагает, что Россия сможет «рассматривать возможность атаки на НАТО» в течение пяти лет.

    Эксперты говорят, что даже ограниченная война приведет к гибели множества людей, потокам беженцев, резкому росту цен на энергоносители и дестабилизации финансовых рынков.

    Наиболее вероятной точкой эскалации в таком сценарии Bloomberg называет страны Балтии, имеющие стратегическое значение и приграничные территории с Россией и Белоруссией.

    Даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери.

    ЕС может потерять 1,2% ВВП, а долговая нагрузка возрастет. Россия, по оценкам аналитиков, потеряет около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов. США и Китай также понесут ущерб: их ВВП снизится соответственно на 0,7% и 0,8%.

    Bloomberg подчеркивает, что европейские союзники Украины наращивают расходы на оборону и поддержку Киева. НАТО намерено довести военные траты до 3,5% ВВП, а государства Балтии уже превысили этот уровень.

    Эксперты считают, что даже если серьезный конфликт останется маловероятным сценарием, напряженность между Россией и западными странами сохранится на долгие годы.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

    Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

    Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

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    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

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    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    24 июня 2025, 03:21 • Новости дня
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    @ IMAGO/John Beckmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о том, почему считает вероятным нападение России на альянс в течение пяти следующих лет.

    На пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе Рютте был задан вопрос о том, на чем основана его оценка. Генсек НАТО отметил лишь, что в организации существует «большое беспокойство» по этому поводу, передает РИА «Новости».

    По его словам, «пару недель назад министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть» на НАТО, если альянс «не начнет инвестировать в оборону прямо сейчас».

    При этом Рютте заявил, что Россия, если все же решится атаковать страны НАТО, столкнется с «разрушительными последствиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные неоднократно заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

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    23 июня 2025, 17:53 • Новости дня
    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время масштабных учений корабли и авиация Балтийского флота отработали уничтожение вражеской группировки с применением ракетных комплексов.

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали корабельная ударная группа, корабельная поисковая ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Поддержку с воздуха обеспечили самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

    «В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка Военно-морского флота при поддержке авиации отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, по сценарию учений, войска и силы Балтийского флота выполнили задачи по отражению удара условного противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.

    «Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника», - рассказали подробности в Минобороны.

    Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива задействовали береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американский эсминец вошел в Балтийское море для участия в учениях НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.

    Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, уделяя особое внимание предотвращению захвата российских судов и противодействию угрозам.



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    25 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Страны НАТО обязались выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники Североатлантического альянса договорились увеличить свои оборонные бюджеты, достигнув к 2035 году ежегодных вложений на уровне 5% ВВП от каждой страны.

    Обязательство закреплено в проекте итогового коммюнике саммита альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Указывается, что к 2035 году союзники обязуются выделять 5% ВВП каждый год на основные оборонные потребности, на расходы, связанные с обороной и безопасностью.

    Также в коммюнике говорится о пересмотре траектории и баланса расходов в 2029 году. Это решение связано с необходимостью учитывать стратегическую обстановку и обновленные целевые показатели по возможностям стран – членов НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, что еще перед саммитом в Гааге страны НАТО договорились о повышении минимального уровня оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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    26 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейцам будет полезно вести диалог с Россией, чтобы понимать, какой выстраивать глобальную архитектуру безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге.

    По словам Макрона, пришло время переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

    «Надо определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», – цитирует его ТАСС.

    Макрон считает, что Евросоюзу пришло время перевооружаться, чтобы не было  дисбаланса в этом вопросе между ЕС и Россией. По его словам, некая угроза с российской стороны заставляет Европу готовиться к ответу и быть во всеоружии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО  добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

    Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

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