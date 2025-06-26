Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Лавров выразил благодарность Лаосу за содействие в реабилитации бойцов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Лаос за содействие в восстановлении бойцов спецоперации, подчеркнув значимость сбалансированной позиции республики по украинскому кризису.
Россия признательна Лаосу за взвешенную позицию по ситуации на Украине и содействие гуманитарным вопросам, сообщает ТАСС. Сергей Лавров выделил важность помощи лаосских властей в реабилитации российских военнослужащих на территории Лаоса, отметив, что республика оказывает поддержку бойцам спецоперации на Украине.
По словам министра, Лаос придерживается объективного и сбалансированного подхода к украинскому конфликту, что высоко ценится в Москве. Лавров также подчеркнул, что Москва благодарна за понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса для обеспечения долгосрочного урегулирования и предотвращения угроз безопасности со стороны Украины.
Глава МИД России выразил уверенность, что благодаря такой позиции ситуация может получить устойчивое решение, а угрозы правам человека и безопасности будут предотвращены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рязани прошло выездное заседание фонда «Защитники Отечества», где определяли меры помощи ветеранам спецоперации и их близким. Россия вернула группу удерживаемых киевским режимом военнопленных. Взамен на Украину передали группу военнопленных ВСУ.