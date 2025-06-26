Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Международный трибунал представил доклад о преступлениях Киева в Дзержинске
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о злодеяниях и военных преступлениях киевского режима в городе Дзержинск (Торецк), сообщил глава трибунала Александр Григорьев.
По его словам, расследование продолжается и проводится в районах боевых действий сразу после освобождения населенных пунктов вооруженными силами, передает РИА «Новости».
Он отметил, что преступления, зафиксированные в Дзержинске, носили чрезвычайно жестокий характер, как и в других освобожденных городах, и были направлены против мирного населения.
Доклад основан на показаниях жителей Дзержинска, собранных после освобождения города. В них утверждается, что представители ВСУ убивали граждан с применением стрелкового оружия и дронов, разрушали гражданскую инфраструктуру, пытали, избивали, унижали и грабили местных жителей.
Григорьев указал, что, по свидетельствам очевидцев, украинские военные и сотрудники СБУ особенно жестоко относились к русскоязычным гражданам, не считая их полноправными людьми и воспринимая как врагов.
Он также добавил, что террор в отношении русскоязычного населения начался еще до начала спецоперации, приводя данные о подобных преступлениях, зафиксированных, в том числе, в 2015 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мирные жители в Дзержинске часто становились жертвами стрельбы украинских военных. Военнослужащие ВСУ могли открыть огонь в сторону мирных жителей, если им что-то не понравилось в человеке.