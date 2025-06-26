Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
В Петербурге осудили мужчину за сброс кирпичей на людей с балкона
Петербуржца Игоря Куксу, сбрасывавшего кирпичи на автомобили и людей с балкона, признали виновным сразу по нескольким статьям, сообщили в прокуратуре города.
Куксу признали виновным по статьям о хулиганстве, повреждении чужого имущества и незаконном использовании документов для создания фирмы, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ночью 21 августа 2024 года он, находясь на балконе 11 этажа дома на Московском шоссе, громко кричал и нецензурно выражался. На замечание прохожего Кукса бросил в его сторону кирпич, а затем стал кидать кирпичи в припаркованные во дворе автомобили. Владельцам машин Ford Фокус и Skoda Fabia был нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.
Помимо этого, в мае 2024 года Кукса предоставил свой паспорт за вознаграждение для регистрации фиктивной коммерческой организации, осознавая, что фирма не будет заниматься реальной деятельностью. Вину подсудимый признал, ущерб потерпевшим возместил полностью. Суд приговорил Куксу к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году в Индии обезьяны атаковали 72-летнего мужчину, забросав его кирпичами. Пострадавший был госпитализирован, но скончался от полученных травм.