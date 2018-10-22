Охраняемые обезьяны насмерть забили кирпичами мужчину в Индии

В Индии обезьяны забросали 72-летнего мужчину кирпичами, он скончался в больнице от травм, сообщает полиция.

Инцидент произошел в Тикри в штате Уттар-Прадеш. Местные жители не раз жаловались на агрессивных обезьян, но те являются охраняемым видом.

Мужчина собирал сухие ветки, когда обезьяны начали кидать в него с деревьев кирпичи, принесенные из расположенного рядом разрушенного здания, передает RT со ссылкой на Sky News.

Как сообщил брат погибшего, в того бросили не менее 20 кирпичей.