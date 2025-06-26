Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
Совет при центре «Россия» определил задачи по новому российскому стилю
В Москве прошло первое заседание Совета по разработке и продвижению нового российского стиля, где были утверждены задачи для формирования единого визуального кода страны.
Первое заседание Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля прошло 25 июня, сообщается на сайте центра «Россия».
Участие приняли представители федеральных властей, ведущих вузов и эксперты в области дизайна и архитектуры. Совет возглавила советник президента России Елена Ямпольская.
«Годами мы жалели, что большинство действительно отличных наработок в рамках национального стиля оставалась в столе. Очень хотелось поднять и реализовать эти идеи, дать возможность и молодым, и опытным дизайнерам проявить себя. Особенно учитывая то обстоятельство, что национальный стиль стал вопросом государственной важности», – заявила Ямпольская.
На заседании одобрили структуру Совета и определили основные направления: создание национального семейства шрифтов и цветовой палитры, развитие городских арт-объектов, оформление аэропортов, а также проект детских площадок нового поколения с традиционными орнаментами и элементами дополненной реальности. К реализации готовы подключиться крупные российские девелоперы.
Особое внимание уделят оформлению школьных учебников. Уже завершена работа над новым букварем, который был представлен президенту России.
В обсуждении приняли участие представители экспертных сообществ и бизнеса, которые предложили дополнительные инициативы по архитектурным конкурсам, сохранению и продвижению русской культуры, формированию системной самоидентичности и единого культурного кода.