В Сербии шесть человек задержали по подозрению в подготовке переворота

Tекст: Александра Юдина

Следствие установило, что 21 июня подозреваемые встретились в одном из отелей города Кралево. На этой встрече, по информации МВД, они обсуждали детали плана по насильственной смене власти, включая нападения на представителей государственных органов, попытки разоружения сотрудников полиции и захват зданий правительства, других госучреждений и редакций крупных СМИ с использованием огнестрельного оружия, передает ТАСС.

В ходе обысков у одного из задержанных в автомобиле нашли пистолет со стертым серийным номером, магазин с семью патронами и коробку с 25 дополнительными патронами. В отношении этого подозреваемого возбудили отдельное дело о незаконном хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. У другого задержанного был изъят арбалет.

В МВД сообщили, что всем подозреваемым определено содержание под стражей на 48 часов, после чего их доставят в прокуратуру с обвинением. Обыски проходят на нескольких объектах по всей стране.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своих соцсетях ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.