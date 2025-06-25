Суд арестовал подозреваемого в убийстве директора колледжа под Тулой

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину арестовали по ходатайству следствия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Между тем источник в силовых структурах региона заявил РИА «Новости», что 23 июня Архипов и его адвокат Аксенов были найдены застреленными, тела нашли в машине на дороге.

По подозрению задержали тульского бизнесмена, на допросе он признал вину и рассказал подробности. Согласно версии следствия, 23 июня, подозреваемый, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, решил заманить их в поселок Майский.

Там в автомобиле он застрелил их, после чего сбежал.