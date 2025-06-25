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Суд арестовал подозреваемого в убийстве директора колледжа под Тулой
В Тульской области заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве руководителя спортивного колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчину арестовали по ходатайству следствия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Между тем источник в силовых структурах региона заявил РИА «Новости», что 23 июня Архипов и его адвокат Аксенов были найдены застреленными, тела нашли в машине на дороге.
По подозрению задержали тульского бизнесмена, на допросе он признал вину и рассказал подробности. Согласно версии следствия, 23 июня, подозреваемый, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, решил заманить их в поселок Майский.
Там в автомобиле он застрелил их, после чего сбежал.