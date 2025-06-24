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В Москве открылся форум лучших студентов инженерных специальностей
Форум «Ключ на старт» начал свою работу в Москве, в нем участвуют лучшие студенты инженерных специальностей, которые получат возможность общения с ведущими специалистами и посещения закрытых предприятий.
Мероприятие организовано для участников олимпиады «Я – профессионал» технического профиля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году на форум приехали 90 студентов из 66 вузов России, отобранных среди лучших представителей инженерных специальностей.
Как отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара, форум станет площадкой для поиска новых идей. «Форумная кампания «Я – профессионал» – место встречи целеустремленных студентов и индустриальных лидеров... Именно так создается будущее – здесь и сейчас», – сказала она.
Студенты смогут пройти практические занятия, посетить лекции и мастер-классы, а также лично пообщаться с летчиками-космонавтами, генеральными конструкторами и представителями госпредприятий. Программа форума предусматривает посещение закрытых предприятий и работу с крупными промышленными и научными компаниями, включая НПП «Звезда» и Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
Проректор МГТУ им. Баумана Сергей Альков подчеркнул, что форум привлек не только студентов технических направлений, что, по его словам, говорит об актуальности тематики «космос и вооружение». Участники форума смогут обсудить с ведущими специалистами актуальные вопросы развития отрасли, а также получат персональные рекомендации от наставников.