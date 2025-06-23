Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
Минобороны заявило об уничтожении более 1,2 тыс. военнослужащих ВСУ за сутки
Минобороны: За сутки российские войска уничтожили более 1,2 тыс. военных ВСУ
Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ на шести направлениях, уничтожив порядка 1 215 украинских военных и десятки единиц техники за сутки.
Российские подразделения улучшили позиции и нанесли значительные потери живой силе и технике ВСУ в ходе боевых действий на нескольких направлениях, сообщает Telegram-канал Минобороны.
На Сумском и Харьковском направлениях группировка «Север» уничтожила более 180 украинских военных, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. На Харьковском направлении поражены мотопехотные, территориальные и нацгвардейские подразделения.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи, нанеся потери до 110 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Группировка «Юг» нанесла поражение в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 170 военных, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов. Группировка «Центр» продолжила наступление, уничтожив до 490 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии в Донецкой Народной Республике.
Подразделения «Восток» заняли выгодные позиции, уничтожив более 185 военных, бронемашину, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
«Днепр» нанес поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военных, шесть автомобилей, два орудия и четыре склада боеприпасов.
Российская авиация и артиллерия поразили 137 объектов ВСУ и иностранных наемников. Системы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 123 беспилотника самолетного типа.
С начала спецоперации уничтожено более 64 900 беспилотников и 24 000 бронемашин противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России
сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам в Киевской области.
Также вооруженные силы России
нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе Давыдова Брода в Херсонской области.