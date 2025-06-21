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    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    9 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    12 комментариев
    21 июня 2025, 07:08 • Новости дня

    FT узнала об отмене Японией встречи с США на высшем уровне из-за трат на оборону

    FT: Япония отменила встречу с США на высшем уровне из-за трат на оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона, пишет FT.

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет должны были встретиться с министром обороны Японии Гэном Накатани и министром иностранных дел Такеши Ивая в Вашингтоне 1 июля для ежегодных переговоров по безопасности, известных как «2+2», пишет Financial Times (FT).

    Но Токио отменил встречу после того, как США попросили Японию увеличить расходы на оборону до 3,5%, что выше их предыдущей просьбы в 3%, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.

    «Новое, более высокое требование было выдвинуто в последние недели Элбриджем Колби, третьим по рангу должностным лицом в Пентагоне, и вызвало гнев в Токио», – пишет газета.

    Напряженность из-за вопросов безопасности возникла на фоне того, что союзники ведут жесткие торговые переговоры после того, как Дональд Трамп ввел «взаимные» пошлины для Японии в апреле.

    Один высокопоставленный японский чиновник сказал, что решение отменить встречу 1 июля также связано с выборами в Верхнюю палату 20 июля, на которых правящая Либерально-демократическая партия, как ожидается, потеряет места.

    По словам Кристофера Джонстона, бывшего высокопоставленного эксперта правительства США по Японии, Токио рассматривает встречи 2+2 как «очень высокий приоритет», поскольку они предоставляют «политически ценные возможности продемонстрировать силу альянса США и Японии».

    Он отметил, что отсрочка встречи до выборов в Японии сигнализирует о «значительном беспокойстве в Токио по поводу состояния двусторонних отношений и их перспектив».

    «Токио, похоже, пришел к выводу, что политический риск встречи до выборов выше потенциальной выгоды, довольно необычная оценка, если это правда», – сказал Джонстон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    @ Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели определить возможность нанесения ударов по Ирану, учитывая вероятность переговоров по ядерной программе.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает вариант дипломатического взаимодействия с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

    Ливитт на брифинге для журналистов процитировала заявление Трампа: «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель».

    Президент США ранее неоднократно подчеркивал, что не исключает различных сценариев по отношению к Ирану, однако считает предпочтительным дипломатический путь решения вопроса.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти выразили опасения касательно потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем.

    Официальный представитель МИД России заявила о вероятности продолжения обсуждений по мирной иранской ядерной программе в международном формате. Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом

    Американист Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке

    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом
    @ Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне обсуждения возможного вступления США в ирано-израильский конфликт в Вашингтоне проявилось два лагеря. Первый хочет падения режима в Исламской республике, а второй выступает против отправки американцев воевать за рубежом. Дональд Трамп в этой ситуации колеблется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте с Ираном.

    «Та разношерстная команда, которую собрал Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос: все друг другом недовольны, невозможно выработать единое решение», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, в Вашингтоне проявилось два лагеря: с одной стороны, республиканские «ястребы» и неоконсерваторы, а с другой – MAGA-крыло (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). «Первые считают, что они близки к своей многолетней цели – к уничтожению режима в Иране. Этот стан изо всех сил тянет Штаты в ирано-израильский конфликт. Им вторит правительство Израиля», – уточнил собеседник.

    Представители MAGA-крыла заняли противоположную позицию, продолжил эксперт. Они напоминают о предвыборном обещании Трампа не отправлять американцев воевать за рубежом. «Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», – указал Дробницкий.

    Глава Белого дома в такой ситуации постоянно дрейфует: сейчас он находится в крайне ястребиной позиции, о чем свидетельствуют его недавние посты с угрозами Тегерану и призывами к стране капитулировать. «Но президент США легко меняет свою риторику», – напомнил аналитик. Не исключено, что через какое-то время Трамп сгладит свои жесткие заявления.

    «Однако непоследовательность действий и отсутствие четкой позиции официального Вашингтона создает ощущение жуткой нервозности и неопределенности. Возможно, американский лидер, что называется, валяет дурака на публику, а на деле – у него все под контролем. Но такая версия становится все более фантастичной», – отметил собеседник.

    «Возникает целый ряд вопросов: что задействовано для оборонительной помощи Израилю? Какие конкретно силы развернуты на Ближнем Востоке? В условиях отсутствия ясности в руководстве США, как будет оцениваться, подверглись ли опасности американские базы и персонал?» – добавил политолог.

    Происходящее эксперт назвал «серьезным кризисом» американской политики. Предсказать, что будет дальше и какие шаги предпримет Белый дом – крайне сложно. «Сегодня американцы скажут одно, завтра – другое, а потом еще Трамп что-то напишет в своей соцсети. Ситуация на Ближнем Востоке нервозная, а неопределенность в Вашингтоне лишь усиливает это», – пояснил Дробницкий.

    Он обратил внимание на тот факт, что в прошедшем совещании не принимала участия директор национальной разведки Тулси Габбард. «Заявляется, что она якобы проходит переподготовку по военной специальности. Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы «играют» Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем – младшим», – считает аналитик.

    По его оценкам, если США вступят в войну против Ирана, то все надежды на способность Трампа что-то изменить в американской политике рухнут. «В самих Штатах это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание Совета нацбезопасности по теме Ирана. Встреча продолжалась более часа. По информации The Wall Street Journal, по ее итогам не было принято решения об ударах по Исламской республике. Более того, как отмечает CBS со ссылкой на источники, среди ближайших советников главы Белого дома «нет полного согласия относительно того, как действовать дальше».

    Американские чиновники считают, что за следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля, сообщает ABC News. По истечении этого срока станет понятно, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или Трамп прибегнет к военным действиям.

    Перед началом совещания Совета нацбезопасности американский лидер опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. Вместе с тем в Штатах считают возможным возобновление диалога с Ираном о ядерной программе.

    США и Иран успели провести пять раундов переговоров, а шестой, который был намечен на 15 июня, оказался сорван в связи с атакой Израиля. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской республики. Взаимные атаки продолжаются шестой день.

    Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение.

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    19 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    @ Gene Blevins/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни активно обсуждает с советниками возможный авиаудар по иранскому ядерному объекту Фордо, пишет Axios.

    Американский президент изучил риски атаки по иранскому объекту Фордо и попросил советников оценить реальную возможность полного уничтожения комплекса, передает Аxios.

    Трамп интересуется, смогут ли американские сверхмощные бомбы действительно разрушить это подземное сооружение, защищенное горой к югу от Тегерана. По мнению источников, Трамп не уверен в необходимости вмешательства Соединенных Штатов в войну между Израилем и Ираном, а также выражает сомнения в гарантированном успехе атаки.

    Американские военные заверяют, что Massive Ordnance Penetrator (MOP) способен уничтожить объект, однако президент, по словам источников, не убежден окончательно. Один из официальных лиц отметил, что Соединенные Штаты располагают возможностями для такой атаки, но решение о ее необходимости пока не принято.

    Израильские военные считают, что если Фордо не будет уничтожен, иранская ядерная программа сохранится. По данным издания, Израиль не обладает ни нужными бомбардировщиками B-2, ни 13-тонными бомбами для аналогичного удара, однако может попытаться нанести ущерб объекту своими силами.

    В качестве альтернативы обсуждается вариант коммандос-операции, подобной прошлогодней атаке на завод в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Как сообщала New York Times, самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.

    «Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.

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    Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    19 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно завершить конфликт на Украине до конца президентства Дональда Трампа в США, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал к «обмену всех на всех» с Россией и «прекращению огня», а также переговорам «на высшем уровне», сообщают украинские СМИ. По его совам, конфликт «желательно закончить в этот срок президента Трампа».

    Зеленский выразил надежду на помощь Трампа и «влияние США». «Это то, что может помочь. Санкции необходимы. Дипломатия необходима. Безопасность необходима», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но вопрос в том, «кто будет подписывать документы». «Подпись должна стоять легитимных властей», – заявил Путин. Также он пояснил, что встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

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    20 июня 2025, 10:16 • Новости дня
    NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

    The New York Times: Убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

    NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские разведывательные службы по-прежнему считают, что Иран не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, однако, по их оценке, Тегеран может начать разработку оружия в случае атаки на завод по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера Ирана, пишет The New York Times.

    Иран по-прежнему не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, сообщили представители американской разведки, передает The New York Times.

    По их словам, иранские лидеры, вероятно, примут решение о создании ядерного оружия, если США нанесут удар по основному иранскому объекту по обогащению урана или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Чиновники подчеркнули, что эта оценка не изменилась с марта, когда разведывательные службы в последний раз рассматривали намерения Ирана, несмотря на атаки Израиля на иранские ядерные объекты.

    Вопрос о том, завершил ли Иран работу над бомбой, остается спорным для американских и израильских сторонников жесткой политики против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

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    18 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    Зеленский уехал из Канады после срыва встречи с Трампом на G7

    Зеленский отменил пресс-конференцию и досрочно уехал из Канады с саммита G7

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский отменил запланированную пресс-конференцию в ходе визита в Канаду после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, сообщило украинское издание The Kyiv Independent.

    Украинское издание сообщает, что пресс-конференция Владимира Зеленского, которая должна была пройти в рамках его визита в Канаду, была отменена после того, как президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7, передает ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский также решил прервать свой визит в Канаду и не встретился с журналистами в городе Калгари. По имеющейся информации, он уже вернулся на Украину.

    Ранее Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на ежегодную поддержку Украины в размере 40 млрд долларов.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи и надеется обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул мероприятие.

    Дональд Трамп сообщил, что его досрочный отъезд с саммита G7 связан с более серьезной причиной, а не работой по прекращению огня между Ираном и Израилем.

    Политолог Вадим Трухачев назвал досрочный отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Зеленскому.

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    19 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Трамп заявил об извинениях Такера Карлсона

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы извинился перед ним.

    Трамп назвал Карлсона «хорошим парнем». «На днях он позвонил и извинился», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии президента США, Карлсон решил, что допустил «слишком резкие» высказывания. Трамп отметил, что ценит извинения журналиста.

    Напомним, Карлсон сказал, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Трампа. Трамп назвал Карлсона «чокнутым» и упрекнул в непонимании опасности ядерного оружия у Ирана.

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    20 июня 2025, 23:13 • Новости дня
    Трамп заявил об ошибке главы нацразведки Габбард насчет ядерной угрозы Ирана

    Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси, в пятницу, и заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.

    «Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.

    Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.

    «Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».

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    18 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что обсудил с Путиным посредничество по Ирану и Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

    По словам Трампа, разговор произошел накануне, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер предложил США свою помощь как посредника для налаживания диалога с Тегераном. Трамп подтвердил журналистам, что Путин действительно выступил с подобной инициативой.

    «Я с ним вчера беседовал. Он действительно предложил посредническую помощь с Ираном», – заявил Трамп в Белом доме. Американский президент также подчеркнул, что призвал Путина уделить первоочередное внимание посредничеству в отношениях между Россией и Украиной.

    Трамп добавил, что предложил сначала рассмотреть возможность посредничества по вопросам России и Украины, а затем уже возвращаться к ситуации вокруг Ирана, если это потребуется.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.


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