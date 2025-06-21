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FT узнала об отмене Японией встречи с США на высшем уровне из-за трат на оборону
FT: Япония отменила встречу с США на высшем уровне из-за трат на оборону
Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона, пишет FT.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет должны были встретиться с министром обороны Японии Гэном Накатани и министром иностранных дел Такеши Ивая в Вашингтоне 1 июля для ежегодных переговоров по безопасности, известных как «2+2», пишет Financial Times (FT).
Но Токио отменил встречу после того, как США попросили Японию увеличить расходы на оборону до 3,5%, что выше их предыдущей просьбы в 3%, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.
«Новое, более высокое требование было выдвинуто в последние недели Элбриджем Колби, третьим по рангу должностным лицом в Пентагоне, и вызвало гнев в Токио», – пишет газета.
Напряженность из-за вопросов безопасности возникла на фоне того, что союзники ведут жесткие торговые переговоры после того, как Дональд Трамп ввел «взаимные» пошлины для Японии в апреле.
Один высокопоставленный японский чиновник сказал, что решение отменить встречу 1 июля также связано с выборами в Верхнюю палату 20 июля, на которых правящая Либерально-демократическая партия, как ожидается, потеряет места.
По словам Кристофера Джонстона, бывшего высокопоставленного эксперта правительства США по Японии, Токио рассматривает встречи 2+2 как «очень высокий приоритет», поскольку они предоставляют «политически ценные возможности продемонстрировать силу альянса США и Японии».
Он отметил, что отсрочка встречи до выборов в Японии сигнализирует о «значительном беспокойстве в Токио по поводу состояния двусторонних отношений и их перспектив».
«Токио, похоже, пришел к выводу, что политический риск встречи до выборов выше потенциальной выгоды, довольно необычная оценка, если это правда», – сказал Джонстон.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.
В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.