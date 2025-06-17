Эксперт: Эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на развитие БРИКС

Tекст: Елизавета Шишкова

Генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко заявила, что обострение конфликта между Ираном и Израилем не станет препятствием для развития БРИКС и формата БРИКС+, передает РАПСИ.

По словам Сидоренко, работа над просветительской миссией в Тегеране шла, несмотря на бомбардировки, однако после эскалации российской делегации пришлось укрыться в бомбоубежище и приостановить деятельность. Она подчеркнула: «Мы понимаем, что BRICS – это не о прошлом, а о настоящем. Но самое главное, что BRICS – это о будущем».

Сидоренко отметила, что развитие цифровизации должно строиться на взаимодействии, а не на конкуренции, и предостерегла от копирования западных цифровых моделей, поскольку это может привести к потере суверенитета. По ее словам, коллективный юг должен вырабатывать собственные стандарты в цифровой сфере, не полагаясь на западные рекомендации по искусственному интеллекту и цифровым платформам.

Также глава «Белого Интернета» высоко оценила уровень эвакуации из Тегерана, отметив слаженность работы российского посольства, поддержку МГИМО и Совета по правам человека. По словам Сидоренко, эвакуация прошла быстро и организованно благодаря оперативной помощи российских дипломатов и координации с Москвой.