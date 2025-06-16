В Госдуме поддержали увеличение платы за воду без счетчиков

Tекст: Дарья Григоренко

Он пояснил, что сейчас часто встречаются ситуации, когда в квартире проживает больше людей, чем указано в официальных документах, а плата за воду начисляется по нормативу, передает РИА «Новости».

Колунов отметил, что повышение существующего коэффициента при отсутствии счетчиков вдвое призвано устранить такие схемы. По его словам, «установка счетчиков для добросовестных граждан станет простым решением, а для мошенников – серьезной преградой».

В настоящее время используется коэффициент 1,5 при отсутствии счетчика и наличии технической возможности его установить. Парламентарий подчеркнул, что фактическое потребление воды в таких квартирах может быть в разы больше указанного в платежных документах.

В понедельник Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков.

В апреле Генпрокуратура отмечала, что большинство обращений граждан в прокуратуру связано с вопросами ЖКХ, жители жалуются на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги и на низкое качество таких услуг.