В Калининграде открыли первый филиал Третьяковской галереи

Первый филиал Третьяковской галереи начал работу в Калининграде

Tекст: Елизавета Шишкова

Первый филиал Третьяковской галереи в Калининграде официально открылся на острове Октябрьский. Учреждение приняло первых посетителей 12 июня, в День России, с выставкой «Пять веков русского искусства», сообщает «Комсомольская правда».

Генеральный директор галереи Елена Проничева на церемонии отметила, что открытие филиала стало важной частью федерального проекта. По ее словам, галерея станет домашним учреждением для жителей региона и точкой притяжения для туристов. Следующий филиал планируют открыть во Владивостоке, передает ТАСС.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал открытие историческим событием. Он подчеркнул, что филиал откроет доступ к национальному искусству для миллиона туристов и жителей области, которым сложно попасть в московский музей. Беспрозванных предложил галерее провести совместные мероприятия в 2025 году к 80-летию области и в 2026 году к юбилею самой галереи.

В первые дни работы, с 12 по 15 июня, для гостей организованы лекции, мастер-классы, экскурсии, викторина, выставка «Картина мира» и фестиваль «Кантата». Филиал строился четыре года – с декабря 2019 по декабрь 2023 года.