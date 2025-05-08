Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.3 комментария
Российский паравелосипедист совершил «Восхождение к Победе» в Крыму
Чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов совершил велопробег в честь Дня Победы в Крыму, проехав за день около 350 километров с набором высоты 7439 метров. Эта равно высоте пика Победы на Тянь-Шане, названного так в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Рекорд приурочен к 80-летней годовщине Победы, сообщил Telegram-канал мотоклуба «Ночные волки». Спортсмен стартовал на рассвете у стеллы Севастополя рядом с площадкой байк-шоу у горы Гасфорта в 4.30 утра. Для достижения цели ему необходимо было преодолеть около 350 километров с общим набором высоты 7500 метров за один световой день.
В соцсетях друзья и единомышленники отметили, что этот русский челлендж стал тяжелым испытанием и потребовал от Алексея не только физической, но и моральной силы. «Ты и есть Русский Реактор. Реактор воли, Духа и победы. Все для Родины. Все для России», – говорится в поздравлении.