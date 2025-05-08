  • Новость часаБелоусов вручил звезды Героев России участникам СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победить в войне Красной армии помогли новые технологии
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди G20
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    Путин приветствовал перенос китайских производств на территорию России
    Путин анонсировал подписание с Китаем соглашения о взаимной защите инвестиций
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая
    Россиянам разрешили безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 13:36 • Новости дня

    Российский паравелосипедист совершил «Восхождение к Победе» в Крыму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов совершил велопробег в честь Дня Победы в Крыму, проехав за день около 350 километров с набором высоты 7439 метров. Эта равно высоте пика Победы на Тянь-Шане, названного так в честь Победы в Великой Отечественной войне.

    Рекорд приурочен к 80-летней годовщине Победы, сообщил Telegram-канал мотоклуба «Ночные волки». Спортсмен стартовал на рассвете у стеллы Севастополя рядом с площадкой байк-шоу у горы Гасфорта в 4.30 утра. Для достижения цели ему необходимо было преодолеть около 350 километров с общим набором высоты 7500 метров за один световой день.

    В соцсетях друзья и единомышленники отметили, что этот русский челлендж стал тяжелым испытанием и потребовал от Алексея не только физической, но и моральной силы. «Ты и есть Русский Реактор. Реактор воли, Духа и победы. Все для Родины. Все для России», – говорится в поздравлении.

    7 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, поскольку будет занят на мероприятиях, посвященных его отцу – Гейдару Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

    Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

    Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российскую столицу начали прибывать иностранные лидеры, которые планируют при  участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Ожидается, что более двух десятков руководителей государств посетят 9 мая парад Победы на Красной площади.


    Коментарии (50)
    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

    Коментарии (4)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

    Коментарии (21)
    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

    Коментарии (5)
    8 мая 2025, 01:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

    Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Берлин подчеркнул, что все юридические аспекты польских репарационных претензий больше не подлежат пересмотру, однако совместные проекты возможны.

    Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

    Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

    Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

    Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.

    Коментарии (5)
    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы

    Александар Вучич прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербский президент прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к 80-летию Победы.

    Президент Сербии Александар Вучич прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Во время визита в Россию у сербского лидера также запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Самолет с президентом Вучичем делал остановку в Баку. Посадку воздушного судна объяснили необходимостью дозаправки. После этого самолет Вучича вылетел в российскую столицу.

    Коментарии (3)
    8 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Список музыкальных произведений о героизме народа в Великой Отечественной войне теперь официально разрешено исполнять безвозмездно на государственных и памятных мероприятиях.

    Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

    Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

    Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.

    Коментарии (12)
    8 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева, сообщил глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.

    Петрович, который является одним из организаторов шествия «Бессмертного полка» в Молдавии, сообщил, что власти запретили проводить шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы на Площади Великого национального собрания, передает ТАСС.

    По его словам, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого.

    По планам правительства, 9 мая на главной площади будет организована ярмарка к  так называемому Дню Европы, куда приглашены посольства стран ЕС.

    Ранее учителям в Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая.

    Власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если они появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

    Коментарии (3)
    8 мая 2025, 08:11 • Новости дня
    В Москве предоставили российские автомобили иностранным гостям Парада Победы

    Иностранным гостям Парада Победы предоставили российские авто с юбилейной символикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для передвижения иностранных делегаций, прибывших на праздничные мероприятия в Москву, были выделены российские автомобили с символикой 80-летия Победы.

    Автомобили российского производства для иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование Дня Победы, были предоставлены Управлением делами президента РФ, передает ТАСС.

    В Управделами уточнили, что транспорт использовался для обслуживания гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Представитель ведомства отметил: «Управлением делами президента РФ предоставлены автомобили, которые используются для обслуживания иностранных делегаций, приглашенных в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы».

    Количество предоставленных автомобилей не уточняется, однако было заявлено, что все они отечественного производства и украшены официальными логотипами празднования юбилея.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила уникальность атмосферы праздничных мероприятий ко Дню Победы и заявила о том, что на них ожидается присутствие иностранных гостей.

    В Большом Кремлевском дворце пройдет торжественный прием в честь 80-летия Победы для глав иностранных делегаций и почетных гостей.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Режиссер Стоун заявил о планах посетить парад Победы в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский режиссер Оливер Стоун сообщил о своих планах посетить парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве.

    На вопрос, собирается ли он приехать, режиссер ответил: «Да, я планирую», передает РИА «Новости».

    Стоун рассказал, что уже бывал на подобном параде несколько лет назад, и отметил, что это было «невероятно, впечатляющий парад». По его словам, он надеется, что нынешнее мероприятие пройдет спокойно и безопасно, добавив: «Знаете, без дронов».

    В среду Стоун приехал на территорию кинозавода «Москино», где ему устроили экскурсию по новому творческому кластеру столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Оливером Стоуном вопросы истории и современной роли России в ходе марафона «Знание. Первые» в Музее Победы на Поклонной горе.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Президент Бразилии прилетел в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы.

    Ожидается, что 9 мая состоится двусторонняя встреча Лулы да Силвы с президентом России Владимиром Путиным, о чем ранее заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Накануне Луис Инасиу Лула да Силва отказался посетить Киев перед своей поездкой в Москву, где он примет участие в праздновании Дня Победы.

    Ранее специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Партия «Новые люди» оживила героев ВОВ с помощью нейросетей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве и Новосибирске все желающие получили возможность оживить архивные фото своих родственников – героев Великой Отечественной войны с помощью нейросетей.

    Партия «Новые люди» 7 мая открыла «Павильоны памяти» в Москве и Новосибирске, где посетители могли воспользоваться нейросетями для реставрации и оцифровки фотографий родственников – участников Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Акцию в Москве открыл лидер партии Алексей Нечаев, который отметил, что основной интерес проявляет молодежь.

    По словам Нечаева, «люди приходят, приносят фото из семейного архива в разном состоянии. Помогаем их отреставрировать. Кто хочет, может сделать фото цветным или даже оживить образы родственников. Например, пожать руку своему прадеду или обнять его. Интерес к акции огромный, в первую очередь среди молодежи».

    За первый час работы павильонов более 1000 человек воспользовались услугой, возле точек выстроились очереди. Волонтеры помогали делать черно-белые фото цветными, восстанавливать детали и повышать четкость изображений.

    Если у родственников сохранились письма или записи голоса героя, нейросеть могла сгенерировать видео, где герой зачитывает письма вслух. Нечаев также добавил, что акция вызывает настоящие эмоции и гордость за предков, помогая сохранять связь с историей страны.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Более 12,5 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», прошедшей в образовательных организациях по всей России, приняли участие свыше 12,5 млн школьников, студентов и педагогов.

    Акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» прошла в детских садах, школах, колледжах и педагогических вузах по всей России и в Байконуре. Более 12,5 млн участников, включая школьников, студентов, активистов «Движения первых», Юнармии, педагогов и вожатых, почтили память близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие проводится третий год подряд по инициативе советника директора по воспитанию из Ростова-на-Дону Ксении Бирюлиной при поддержке Министерства просвещения РФ. В ходе акции по всей стране и в Байконуре прошли торжественные линейки, на которых участники несли портреты героев войны, тружеников тыла, партизан и узников концлагерей, исполняли стихи и песни о Великой Отечественной войне.

    Министр просвещения Сергей Кравцов заявил: «С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране».

    В рамках акции также прошли уроки мужества, на которых школьники общались с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов подчеркнул значимость работы советников по воспитанию в сохранении исторической памяти.

    Советник директора по воспитанию школы № 61 города Чебоксары Мария Константинова отметила, что участие детей в подобных акциях помогает им осознать значимость вклада предков в Победу и формирует чувство гордости за страну.

    Коментарии (0)
    Главное
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева
    СМИ: Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    Венесуэла заявила о планах присоединиться к БРИКС
    Politico: Нидерланды начали подготовку к возможной войне с Россией
    Диетолог рассказал, можно ли пить кефир с сахаром и запивать им таблетки
    В открытый доступ выложен список веществ для коррекции биологических часов человека

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............