РСТ сообщил о всплеске интереса к мистическим турам по России

Россияне проявили повышенный интерес к турам в аномальные и загадочные локации

Tекст: Мария Иванова

Россияне все чаще выбирают путешествия по необычным маршрутам, связанным с загадками, мистикой и аномальными явлениями, передает ТАСС. По данным пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), в числе самых популярных направлений – остров Ольхон на Байкале, плато Путорана в Красноярском крае, горы Карелии и дворцы Петербурга.

Особенно востребованными остаются туры на перевал Дятлова в Свердловской области. В частности, за первые месяцы текущего года продажи туров на плато Путорана выросли в 2,5 раза по сравнению с показателями за весь 2024 год. Карельская гора Воттоваара с аномальными явлениями и шаманский центр – Ольхон также стабильно привлекают интерес путешественников.

В РСТ уточнили, что основной спрос на такие туры формируют три группы туристов: молодежь 18-30 лет, стремящаяся к острым ощущениям и оригинальному контенту для социальных сетей, люди 30-50 лет, увлеченные эзотерикой и необычной историей, а также корпоративные клиенты, использующие мистические поездки для командного сплочения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российским гражданам быо рекомендовано заранее оформлять десятилетние биометрические паспорта из-за новых ограничений на признание пятилетних документов в ряде европейских стран. А россиянам, планирующим поездки в Европу, советовали начать оформление шенгенской визы заранее из-за ожидаемого увеличения спроса на визы к летнему сезону.