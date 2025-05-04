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    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    4 мая 2025, 19:31 • Новости дня

    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики зафиксированы интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями, сопровождающиеся серьезным противостоянием.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

    Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

    Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

    Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

    По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

    Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Части четырех отдельных механизированных бригад ВСУ на Сумщине лишились значительного числа бойцов, а морская пехота была вынуждена отступить в Сумы для восстановления.

    По данным, которые приводит ТАСС, подразделения 21-й, 22-й, 61-й и 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Сумской области. Силовики сообщили, что отдельная 36-я бригада морской пехоты утратила боеспособность и была выведена в Сумы для восстановления.

    На участке фронта в районе Локни эту морскую бригаду полностью заменила 1-я отдельная танковая бригада ВСУ.

    Собеседник отметил, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ с середины прошлого года не раз обновляли свой личный состав и поддерживают боеспособность за счет приоритетного пополнения мобилизованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предпринимали попытку наступления на сумском направлении, однако не смогли добиться успеха, артиллерия Вооруженных сил России уничтожила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на этом же участке, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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    4 мая 2025, 07:51 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила украинские дроны над тремя областями

    Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь 13 украинских беспилотников самолетного типа, из них 11 были сбиты над территорией Ростовской области, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21.15 3 мая по 5.15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».

    О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.

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    3 мая 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым

    Эксперт Степанов указал на провокацию Британии в атаке дронов и ракет на Крым

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированная атака на Крым с применением дронов, безэкипажных катеров и ракет Storm Shadow указывает на участие Британии в эскалации ситуации в Черноморском регионе, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По словам Степанова, комбинированная атака Киева на Крым является провокацией с участием Британии, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что использование высокоточных ракет Storm Shadow при атаке на Крым указывает на увеличение поставок этого вооружения Британией. Он добавил, что носители этих ракет, истребители F-16, могут базироваться в соседних с Россией странах НАТО.

    Степанов подчеркнул, что атака стала частью эскалационной стратегии Запада на фоне предстоящего перемирия и терактов с применением FPV-дронов против гражданских объектов в Крыму.

    Он обратил внимание на кардинальные изменения в концепции ведения боевых действий в Черноморской зоне. По его словам, эффективное противодействие атакам с моря возможно только за счет массового внедрения российских безэкипажных комплексов, эшелонированных сетей дронов и новых систем мониторинга. В частности, аналогичные решения уже внедряются в Китае, где эсминцы получают дополнительные рубежи защиты от дронов.

    Степанов отметил важность создания системы раннего предупреждения, распределенной сети датчиков и мобильных комплексов визуального контроля для своевременного обнаружения угроз. Также, по его мнению, все это должно поддерживаться авиацией, барражирующими боеприпасами и космическими средствами слежения. Ключевым шагом эксперт считает полное закрытие морского пространства для любой активности с северного Причерноморья, что особенно важно в преддверии туристического сезона в Крыму.

    Напомним, российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров.

    Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Системы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины были зафиксированы над Крымом.

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    4 мая 2025, 08:50 • Новости дня
    Силовики рассказали о желании пленных ВСУ остаться в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России, несмотря на опасения родственников.

    Как сообщает ТАСС, представители российских силовых структур рассказали, что часть украинских военнопленных, попавших в плен на сумском направлении, высказали желание остаться в России. Однако большинство военнопленных предпочли бы вернуться к своим семьям.

    Собеседник агентства отметил, что жены и матери украинских военнослужащих часто обращаются через обратную связь в Telegram и просят не возвращать своих близких на Украину. По его словам, женщины опасаются повторной мобилизации и угрозы жизни мужчин, которых могут казнить за подозрение в шпионаже в пользу России.

    «Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться,» – заявил представитель силовых структур.

    Он добавил, что большинство сдавшихся в плен сообщили о попытках уклониться от мобилизации, прохождении краткой подготовки и о том, что командование бросило их на позициях, после чего они приняли решение сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же направлении, а ракетным ударом была ликвидирована радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    3 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новроссийске повреждены более 90 квартир

    В Новороссийске разрушены две квартиры и повреждены более 90 после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске полностью разрушены две квартиры и еще более 90 получили различные повреждения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске повреждено более 90 квартир, сообщил мэр Андрей Кравченко, следует из сообщения в Telegram-канале Кравченко.

    По словам мэра, две квартиры в многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. Всего обследовано 63 квартиры, из них 42 получили различные повреждения.

    В Восточном районе выявлено 22 квартиры с выбитыми стеклами, восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, пострадала 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир.

    Свет и интернет были оперативно восстановлены. Мэр уточнил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения пока нет. Проверка территории продолжается, все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку.

    Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.

    Сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, а также были повреждены резервуары на зерновом терминале.

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    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

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    3 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Три человека пострадали после прилета боеприпаса в Белгородской области

    Семья из трех человек получила ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва во дворе частного дома в Архангельском были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

    Семья из трех человек пострадала после того, как во двор их частного домовладения в селе Архангельское Шебекинского округа прилетел боеприпас, передает РИА Новости. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, у всех пострадавших диагностированы баротравмы и контузии. Пожилую женщину медики после оказания первой помощи отправили в белгородскую городскую больницу №2, ее шестнадцатилетнего внука – в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался и остался дома.

    Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего были осмотрены и направлены в профильные лечебные учреждения области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины провели обстрел города Энергодар в Запорожской области, за сутки осуществили 23 атаки на Донецкую народную республику с применением 87 боеприпасов в районе Горловки и на красноармейском направлении, а также обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, совершив 41 артиллерийский удар за день.

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    3 мая 2025, 20:01 • Новости дня
    В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные силы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, дежурные огневые средства Черноморского флота с 16.40 до 18.15 по московскому времени обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера. Операция прошла в акватории Черного моря.

    Ранее российские военные за сутки уничтожили 23 катера ВСУ при попытке атаки на Крымский полуостров.

    Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    4 мая 2025, 05:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ

    Военные «Востока» за сутки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки российские военные лишили противника четырех пунктов управления беспилотниками, а также уничтожили несколько дронов и нанесли удар по украинским подразделениям.

    Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, за прошедшие сутки противник потерял восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пять тяжелых коптеров «Баба-яга», а также четыре пункта управления беспилотной авиацией.

    Гордеев подчеркнул, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ. Операции проводились в районах населенных пунктов Карла Маркса, Гуляйполе, Зеленый Гай, Отрадное и Богатырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения уничтожили 29 пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и три станции спутниковой связи Starlink за сутки.

    Российская артиллерия на сумском направлении уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, что обеспечило поддержку штурмующих подразделений.

    Западная группировка войск за день вывела из строя десятки пунктов управления беспилотниками и станции Starlink украинских военных.

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    4 мая 2025, 08:14 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах мирных жителей Дзержинска ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирные жители в Дзержинске становились жертвами стрельбы украинских военных, о чем сообщают очевидцы среди беженцев из города.

    Украинские военные совершали убийства мирных жителей в Дзержинске, заявил беженец в беседе с РИА «Новости». По его словам, он слышал от людей, что «там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут – кто-то за водой, а кто-то в подвал».

    Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могли открыть огонь в сторону мирных жителей, если им что-то не понравилось в человеке. Он подчеркнул, что подобные случаи были не единичными, и подобные рассказы он слышал неоднократно.

    Также беженец сообщил, что напротив его дома были застрелены двое мужчин. По мнению очевидцев, причиной могла стать нелояльность или неосторожные слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью для ударов по российским позициям, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а украинские военные в Дзержинске нанесли артиллерийский удар по собственным позициям.

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    3 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Над Мурманской и Белгородской областями уничтожили по одному БПЛА

    ПВО уничтожила по одному БПЛА над Мурманской и Белгородской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Мурманской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены около 21.15 по московскому времени.

    Один из беспилотников был сбит над территорией Белгородской области. Второй беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Мурманской области.

    Ранее силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью.

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    4 мая 2025, 06:42 • Новости дня
    ПВО уничтожили БПЛА над Каменском-Шахтинским в Ростовской области

    ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, жертв и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каменске-Шахтинском этой ночью был уничтожен беспилотник, атаковавший Ростовскую область, обошлось без жертв и повреждений.

    Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в небе над Каменском-Шахтинским, передает ТАСС.

    Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, ночью средства ПВО обнаружили и уничтожили вражеский БПЛА.

    Слюсарь подчеркнул: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет».

    По имеющейся информации, все системы реагирования сработали штатно, угрозы для населения и инфраструктуры не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью.

    Вечером третьего мая российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны.

    За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник, большинство из которых уничтожены над Крымом и Черным морем.

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    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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