Дворец культуры и школа повреждены при ракетном ударе ВСУ по Пантелеймоновке

Ракетным ударов ВСУ в Пантелеймоновке повреждены школа, Дворец культуры и дома

Tекст: Ирма Каплан

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате ракетных обстрелов ВФУ населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР.

«МБУ «Дворец культуры им. Чернышевского» по улице Карла Маркса; ГБОУ «Пантелеймоновская школа Ясиноватского м.о.» по улице Сердюкова, а также административное здание, детская площадка и многоквартирные жилые дома по ул. Сердюкова», – сказано в сводке получивших повреждения объектов Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что многоквартирные жилые дома по улице Карла Маркса также получили повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.