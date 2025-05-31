Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Дворец культуры и школа повреждены при ракетном ударе ВСУ по Пантелеймоновке
Ракетным ударов ВСУ в Пантелеймоновке повреждены школа, Дворец культуры и дома
В результате ракетного удара по Пантелеймоновке в ДНР повреждены Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате ракетных обстрелов ВФУ населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР.
«МБУ «Дворец культуры им. Чернышевского» по улице Карла Маркса; ГБОУ «Пантелеймоновская школа Ясиноватского м.о.» по улице Сердюкова, а также административное здание, детская площадка и многоквартирные жилые дома по ул. Сердюкова», – сказано в сводке получивших повреждения объектов Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что многоквартирные жилые дома по улице Карла Маркса также получили повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.
Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.