Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Командный пункт ВСУ уничтожили у границ Днепропетровской области
В селе Комар на стыке границ ДНР и Днепропетровской области с помощью авиационной бомбы был уничтожен командный пункт украинской бригады.
Командный пункт 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен в селе Комар у границ ДНР и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Рогов заявил: «По позициям противника прилетел ФАБ-3000», передает РИА «Новости».
Ранее освобождение Зеленого Поля позволило российским военным выйти на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.
По словам Рогова, в составе 141-й бригады находятся мобилизованные принудительно жители западных регионов Украины. Он отметил, что действия украинских властей приводят к жертвам среди граждан своей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска уничтожили 20 боевиков ВСУ в Днепре ударами БПЛА. Подразделения ВС России приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.