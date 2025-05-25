Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях, а также об улучшении позиций в Часовом Яре.
Российские войска за последнюю неделю продвинулись на великоновоселковском и константиновском направлениях, улучшили позиции в Часовом Яре, передает ТАСС.
По словам Пушилина, несмотря на продолжающееся сопротивление противника, армия России также продвигается на красноармейском направлении. Пушилин отметил: «Мы видим продвижение [российских войск] на великоновоселковском направлении, видим, что наша армия продвигается на константиновском направлении. Также видим улучшение позиций в Часовом Яре».
Он добавил, что противник перебрасывает дополнительные силы в Днепропетровскую область из-за выхода российских подразделений на границу на нескольких участках. Тем не менее, ситуация по-прежнему остается под контролем российских военных.
Кроме того, российские бойцы перерезают логистику вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении после освобождения населенного пункта Торское, отметил глава ДНР. Пушилин подчеркнул: «На краснолиманском направлении после освобождения населенного пункта Торское наши бойцы перерезают всю логистику вооруженным формированиям Украины. Делают это достаточно успешно».
Ранее Министерство обороны России официально объявило об освобождении Романовки в результате активных действий Южной группировки войск.