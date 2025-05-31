Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением Кондрашовки.

Он отметил, что «мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск». По его словам, более 3,6 тыс. военнослужащих были награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.

Группировкой «Запад» было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и погранотряду, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом за неделю потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов с боеприпасами.

В то же время в течение минувшей недели подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка в Сумской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад, двух штурмовых центров сил спецопераций, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и погранотряда, отчитались в Минобороны.

В зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, 22 бронемашины, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и девять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 бронемашин, в том числе два канадских бронетранспортера Senator. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также 21 склад с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

В результате действий подразделений группировки «Центр» за последнюю неделю был освобожден пункт Шевченко Первое в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ), бригад теробороны и нацгвардии.

Потери противника при этом составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 бронемашин, в том числе американские М113 и MaxxPro. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» на минувшей неделе освободили Отрадное и Зеленое Поле в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 бронемашины. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

ВСУ при этом потеряли свыше 495 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций РЭБ, а также 23 склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее ВС России освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.