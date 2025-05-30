Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.7 комментариев
Стало известно о прекращении моратория на банкротство Nord Stream 2
Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG в Швейцарии прекратился
Швейцарский суд Цуга утвердил соглашение по долгам Nord Stream 2 AG, вступившее в силу после того, как решение никто не оспорил.
Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был прекращен после того, как кантональный суд швейцарского города Цуга 9 мая 2025 года утвердил соглашение об урегулировании задолженности компании, передает ТАСС.
В отчете «Газпрома» по МСФО сообщается: «В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращен».
Соглашение было направлено на финансовое оздоровление компании и позволило завершить действие ранее введенного моратория на процедуру банкротства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, банк Sparkasse Hannover заблокировал счет Герхарда Шредера для некоторых переводов, связанных с его работой в Nord Stream 2. Швейцарский суд поддержал соглашение по выплатам между Nord Stream 2 AG и кредиторами. Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», получила отсрочку на погашение долгов мелким кредиторам до 9 мая 2025 года.