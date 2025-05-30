Стало известно о прекращении моратория на банкротство Nord Stream 2

Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG в Швейцарии прекратился

Tекст: Денис Тельманов

Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был прекращен после того, как кантональный суд швейцарского города Цуга 9 мая 2025 года утвердил соглашение об урегулировании задолженности компании, передает ТАСС.

В отчете «Газпрома» по МСФО сообщается: «В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращен».

Соглашение было направлено на финансовое оздоровление компании и позволило завершить действие ранее введенного моратория на процедуру банкротства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, банк Sparkasse Hannover заблокировал счет Герхарда Шредера для некоторых переводов, связанных с его работой в Nord Stream 2. Швейцарский суд поддержал соглашение по выплатам между Nord Stream 2 AG и кредиторами. Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», получила отсрочку на погашение долгов мелким кредиторам до 9 мая 2025 года.