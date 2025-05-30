ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

Эксперты: В России формируется многогранная система обновления власти

Эксперты: Благодаря кадровым конкурсам в России формируется многогранная система обновления власти

Tекст: Олег Исайченко

«Последовательная кадровая политика президента позволяет привлекать к руководству страной талантливых и амбициозных людей. Для их подготовки создано немало специализированных образовательных программ. Прежде всего, это «Время героев» – проект, ориентированный на ветеранов СВО», – сказал Никита Сетов, заместитель генерального директора КГ «Полилог».

Эксперт напомнил, что к настоящему моменту сформирован второй поток программы, в который вошли 85 человек. Среди них 31 герой России и 72 кавалера ордена Мужества. «Кроме того, в активной фазе находятся два конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей»: это «Лидеры России. Политика», в финал которого прошли 105 человек; и конкурс социальных архитекторов, где итоги дистанционного этапа уже подведены, а финал состоится в ближайшее время», – рассказывает он.

Важно и то, что конкурс социальных архитекторов позволяет выявить управленческую элиту, которая напрямую работает с обществом, продолжает Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ.

«Те 220 лучших социальных архитекторов, которые прошли в полуфинал из 7500 участников, станут первым дивизионом, кто сможет проявить себя в нашей стране. Сегодня мы достраиваем управленческую элиту теми людьми, которые работают в некоммерческих организациях и готовы вырисовывать контуры новых, значимых и свежих социальных проектов», – отмечает он.

При этом общественная резонансность реализуемых программ высока, отмечает Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ. «Сегодня 61% населения положительно относится к процессу обновления органов власти. О «Лидерах России» знают 55% граждан, а о «Времени героев» – 70%», – говорит эксперт.

«Когда мы говорим об участниках СВО, это всегда вызывает теплую реакцию общества. Интересно, что 69% респондентов положительно относятся к программе «Время героев». При этом 59% населения поддерживают идею назначения на руководящие посты ветеранов спецоперации, прошедших соответствующее обучение», – указывает Мамонов.

Кроме того, россияне хотят, чтобы новые управленцы были носителями определенного набора качеств. Среди них: честность, порядочность, профессионализм, ответственность, работа во имя людей, патриотизм, забота о стране, грамотность и компетентность.

Выпускники подобных проектов везде служат Родине и отдают для этого все силы, подчеркивает Игорь Юргин, участник программы «Время героев», директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения.

Он также добавил, что в управленческой работе ему помогают военный опыт и знания, полученные по двум направлениям: первое – программа «Время героев», второе – стажировка в правительстве Якутии под руководством главы республики Айсена Николаева.

Важно и то, что подготовка будущих руководителей не ограничивается образовательными программами, сказал Антон Сериков, генеральный директор центра знаний «Машук». «Создается и сеть корпоративных университетов, которые работают с людьми, занятыми в сферах госуправления», – напомнил эксперт, выделив такие учреждения как мастерская «Сенеж» и академия «Меганом».

Вместе с тем, эксперты напоминают и о многогранности такого понятия как служение, которое применимо не только к военной или государственной службе. «Само по себе служение обществу – это, с одной стороны, нравственный ориентир, формирующий наше представление о должном. С другой – ежедневный труд наших соотечественников. И в данном случае речь идет о созидательной деятельности каждого человека на своем рабочем месте, каким бы оно не было», – заключил политолог Владимир Шаповалов.