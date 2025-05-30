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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

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    30 мая 2025, 10:42 • Новости дня

    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%, при этом 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, по данным фонда «Общественное мнение», составил 81%, передает ТАСС. В то же время 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    В ходе исследования также выяснилось, что 57% участников позитивно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт выше прошлой недели. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 61% респондентов – этот показатель вырос на три процентных пункта.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, что на два процентных пункта ниже по сравнению с прошлой неделей. Уровень одобрения ЛДПР остался без изменений – 10%, КПРФ поддержали 8% россиян (рост на один процентный пункт), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» поддержали по 3% опрошенных.

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 23 по 25 мая среди 1,5 тыс. россиян.

    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

    Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что сильные и сплоченные семьи являются гордостью и опорой страны, несмотря на попытки поставить традиционные ценности под сомнение.

    Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

    Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

    Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с многодетными семьями президент России Владимир Путин рассказал о главных принципах, поддерживающих его молодость и хорошее самочувствие.

    На вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что помогает ему так хорошо выглядеть, Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие жизненных целей дисциплинирует и держит в тонусе, особенно если эти цели масштабные, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное». Путин добавил, что спорт и режим также имеют значение, но внутренние целевые установки важнее всего. Чем масштабнее задачи, тем сильнее они мобилизуют человека, заключил глава государства.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее он раскрыл секрет своей высокой работоспособности.

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    29 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Москву на парад Победы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву.

    «Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Вучич сказал, что не хочет сообщать подробности этих обсуждений. Он отметил, что в Сербии создана рабочая группа, которая в сотрудничестве с «российскими партнерами» должна «установить факты».

    Напомним, Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву. Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

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    29 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.

    Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».

    Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.

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    29 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране фиксируется увеличение семейных пар, желающих заводить более одного ребенка, и это очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, встреча проходила по видеосвязи.

    «Вы знаете, у нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, ожидаемое количество детей, согласно соцопросам, на уровне более двух, а желаемое – более трех.

    «Это очень хорошая тенденция в обществе складывается», – заключил глава государства.

    В четверг президент начал встречу с многодетными семьями. К онлайн-встрече подключились многодетные семьи из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя, Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей и Ингушетии.

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    29 мая 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все возможное для стабилизации обстановки в Запорожской области.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, отмеченными государственными наградами, он подчеркнул, что ситуация в регионе непростая, но государство намерено реагировать на вызовы, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше». Эти слова прозвучали в ответ на выступление одной из семей из Запорожской области.

    Глава государства также уточнил, что российские власти будут обеспечивать эффективную реализацию всех программ поддержки, в том числе для многодетных семей, на всей территории России, вне зависимости от места проживания семей.

    На прошлой неделе на линии соприкосновения Запорожской области и ДНР начались бои за освобождение участка, находящегося под контролем украинских военных, в районе Новополя и Зеленого Поля. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запорожское направление вышло из статического состояния. В марте российские силы прорвали оборону противника на Запорожском фронте.

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    29 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии

    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ – вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения».

    Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ стал жертвой нападения в июле 2022 года. В него дважды выстрелили во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения.

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    29 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным будущее Каспийского трубопроводного консорциума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

    Токаев подчеркнул: «На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран.

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    29 мая 2025, 17:27 • Новости дня
    Путин не стал отвечать на телефонный звонок во время общения с семьями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с многодетными семьями не стал прерываться на поступивший ему телефонный звонок.

    Во время общения с семьей из Ингушетии у президента начал звонить телефон. Путин посмотрел на экран, чтобы узнать, кто пытается связаться, но трубку не взял. Через некоторое время телефон зазвонил вновь. На этот раз президент поднял трубку, но разговаривать не стал и практически сразу положил ее обратно, продолжив беседу с детьми, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в стране фиксируется увеличение семейных пар, желающих заводить более одного ребенка, и это очень хорошо.

    В четверг президент начал встречу с многодетными семьями. Одной из участниц встречи стала Марьям Хамхоева, мать-героиня из Ингушетии, вместе со своим супругом Бесланом Боголовым. Супруги воспитывают 11 детей.

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    30 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду письмо, которое касается отношений Москвы и Эр-Рияда, сообщило SPA.

    Как сообщает SPA, король «получил письменное послание» от российского лидера. Содержание письма касается «двусторонних отношений» России и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Reuters, Россия рассматривает Саудовскую Аравию в числе стран, где могут быть организованы прямые переговоры с Украиной. Также Саудовская Аравия рассматривалась как возможное место встречи лидеров России и США. В феврале в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США.


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    29 мая 2025, 20:51 • Новости дня
    Путин встретился с Назарбаевым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сегодня провел переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл в Москву и был принят в Кремле.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», – заявил Песков.

    В прошлый раз Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2024 года.

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    29 мая 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин заявил, что решение о воссоединении Крыма с Россией приняли жители полуострова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что возвращение Крыма в состав России стало результатом осознанного выбора жителей полуострова и Севастополя.

    Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, получившими государственные награды, заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало возможным благодаря стремлению крымчан вернуться на историческую Родину, передает ТАСС. По его словам, российская сторона лишь поддержала волю жителей полуострова и Севастополя, выраженную в стремлении вернуться в состав России.

    Путин отметил: «Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание, стремление людей вернуться на Родину, на свою историческую Родину». Президент добавил, что решение о воссоединении принималось жителями Крыма, а Москва только поддержала их выбор.

    Глава государства подчеркнул, что действия России были продиктованы позицией людей, проживающих на полуострове, и реализовывали их стремление восстановить историческую справедливость.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

    Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.

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    29 мая 2025, 15:10 • Новости дня
    Эксперты: В России формируется многогранная система обновления власти

    Эксперты: Благодаря кадровым конкурсам в России формируется многогранная система обновления власти

    Эксперты: В России формируется многогранная система обновления власти
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В российском обществе сохраняется запрос на обновление власти, причем управленцы новой волны должны обладать широким набором качеств: от честности и порядочности – до патриотизма и высокого уровня компетенций. И на удовлетворение этого запроса работают сразу несколько кадровых программ, среди которых «Время героев» и «Лидеры России», считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Кадровая политика Президента: как в России формируется новая управленческая элита».

    «Последовательная кадровая политика президента позволяет привлекать к руководству страной талантливых и амбициозных людей. Для их подготовки создано немало специализированных образовательных программ. Прежде всего, это «Время героев» – проект, ориентированный на ветеранов СВО», – сказал Никита Сетов, заместитель генерального директора КГ «Полилог».

    Эксперт напомнил, что к настоящему моменту сформирован второй поток программы, в который вошли 85 человек. Среди них 31 герой России и 72 кавалера ордена Мужества. «Кроме того, в активной фазе находятся два конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей»: это «Лидеры России. Политика», в финал которого прошли 105 человек; и конкурс социальных архитекторов, где итоги дистанционного этапа уже подведены, а финал состоится в ближайшее время», – рассказывает он.

    Важно и то, что конкурс социальных архитекторов позволяет выявить управленческую элиту, которая напрямую работает с обществом, продолжает Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ.

    «Те 220 лучших социальных архитекторов, которые прошли в полуфинал из 7500 участников, станут первым дивизионом, кто сможет проявить себя в нашей стране. Сегодня мы достраиваем управленческую элиту теми людьми, которые работают в некоммерческих организациях и готовы вырисовывать контуры новых, значимых и свежих социальных проектов», – отмечает он.

    При этом общественная резонансность реализуемых программ высока, отмечает Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ. «Сегодня 61% населения положительно относится к процессу обновления органов власти. О «Лидерах России» знают 55% граждан, а о «Времени героев» – 70%», – говорит эксперт.

    «Когда мы говорим об участниках СВО, это всегда вызывает теплую реакцию общества. Интересно, что 69% респондентов положительно относятся к программе «Время героев». При этом 59% населения поддерживают идею назначения на руководящие посты ветеранов спецоперации, прошедших соответствующее обучение», – указывает Мамонов.

    Кроме того, россияне хотят, чтобы новые управленцы были носителями определенного набора качеств. Среди них: честность, порядочность, профессионализм, ответственность, работа во имя людей, патриотизм, забота о стране, грамотность и компетентность.

    Выпускники подобных проектов везде служат Родине и отдают для этого все силы, подчеркивает Игорь Юргин, участник программы «Время героев», директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения.

    Он также добавил, что в управленческой работе ему помогают военный опыт и знания, полученные по двум направлениям: первое – программа «Время героев», второе – стажировка в правительстве Якутии под руководством главы республики Айсена Николаева.

    Важно и то, что подготовка будущих руководителей не ограничивается образовательными программами, сказал Антон Сериков, генеральный директор центра знаний «Машук». «Создается и сеть корпоративных университетов, которые работают с людьми, занятыми в сферах госуправления», – напомнил эксперт, выделив такие учреждения как мастерская «Сенеж» и академия «Меганом».

    Вместе с тем, эксперты напоминают и о многогранности такого понятия как служение, которое применимо не только к военной или государственной службе. «Само по себе служение обществу – это, с одной стороны, нравственный ориентир, формирующий наше представление о должном. С другой – ежедневный труд наших соотечественников. И в данном случае речь идет о созидательной деятельности каждого человека на своем рабочем месте, каким бы оно не было», – заключил политолог Владимир Шаповалов.

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    29 мая 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин отметил вклад экс-премьера Японии в отношения двух стран

    Путин отметил вклад экс-премьера Японии Абэ в российско-японские отношения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с вдовой бывшего премьер-министра Японии Акиэ Абэ заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений.

    По словам главы государства, у него сложились очень добрые личные отношения с бывшим японским премьером, передает ТАСС.

    Путин отметил, что Абэ искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества между Россией и Японией и активно работал в этом направлении.

    Также российский лидер вспомнил свои поездки в Японию по приглашению Абэ, отметив теплое отношение со стороны японского политика.

    В четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву.

    Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ стал жертвой нападения в июле 2022 года. В него дважды выстрелили во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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