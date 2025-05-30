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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    В Госдуме предложили снять ограничения на применение «Орешника»
    В бухте Владивостока произошли два хлопка
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    ВСУ в мае предприняли 111 попыток вторжения в Курскую область
    Украина собралась получить у Болгарии реакторы для Хмельницкой АЭС
    Переговоры США и Китая по торговле зашли в тупик
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    9 комментариев
    30 мая 2025, 08:55 • Новости дня

    ВСУ ударили по газовой станции в донецком Енакиево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Енакиево на территории ДНР произошел пожар после удара по газонакопительной станции, для атаки использовался беспилотник самолетного типа.

    Украинские войска нанесли удар по газонакопительной станции в Енакиево, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «По газонакопительной станции ударили [в Енакиево]. Предположительно, [атаковали с помощью] БПЛА самолетного типа, возник пожар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки ВСУ в Енакиево началась эвакуация населения на добровольной основе. Сотрудники исправительной колонии в Енакиево в ДНР пресекли попытку осужденных блокировать группу сотрудников учреждения. В результате обстрела Донецка и Енакиево со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина.

    29 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ в Николаевской области был уничтожен в результате комплексного удара.

    Минобороны уточнило, что для атаки были использованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2». Удары пришлись по штабу, где находился личный состав и командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники.

    В ведомстве отметили, что на опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирована детонация боеприпасов.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятия ВПК Украины. Также ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

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    29 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), группировка «Центр» – Шевченко Первое в ДНР, а подразделения группировки «Запад» освободили Строевку в Харьковской области.

    Западная группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Глущенково Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Рай-Александровки, Ильиновки, Берестока, Северска, Серебрянки, Константиновки и Иванополья ДНР.

    При этом противник потерял до 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Были уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии рядом с Русиным Яром, Петровским, Поповым Яром, Ульяновкой, Алексеевкой, Владимировкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой, Коптево, Красноармейском и Новоэкономическим ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 390 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и орудие полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Прикола, Алексеевки, Гирино, Хотеня, Новой Сечи, Юнаковки, Червоного, Храповщины, Корчаковки и Садков Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 185 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубm обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Комара, Запорожья, Новополя ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Берислава, Никольского, Антоновки и Велетенского Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих. Уничтожены станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    30 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины

    Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров

    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

    Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».

    Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».

    «И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.

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    29 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Москву на парад Победы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву.

    «Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Вучич сказал, что не хочет сообщать подробности этих обсуждений. Он отметил, что в Сербии создана рабочая группа, которая в сотрудничестве с «российскими партнерами» должна «установить факты».

    Напомним, Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву. Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

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    30 мая 2025, 02:16 • Новости дня
    Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16

    Tекст: Антон Антонов

    Денежные сертификаты на сумму 15 млн рублей вручили 12 российским военнослужащим, участвовавшим в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции, сообщила компания «Форэс».

    Награждение состоялось 29 мая на приграничной территории с участием военного командования. Сертификаты были переданы российским военным, «причастным к ликвидации цели». «Компания «Форэс» выполнила ранее объявленное обязательство», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках спецоперации на Украине. Компания «Форэс» поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи «Форэса», включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Компания занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов.

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    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    30 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    Суд в Праге приговорил учительницу к условному сроку за высказывание об Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Чехии суд района Прага-6 приговорил учительницу Мартину Беднаржову, которая выразила официальную позицию России по ситуации на Украине, к семи месяцам условно, а также ко временному запрету педагогической деятельности, сообщило CTK.

    Поводом для разбирательства стали слова учительницы, изложившей на уроке литературы точку зрения России на события на Украине. Теперь ей запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Как отмечают чешские СМИ, прокуратура настаивала на восьмимесячном условном сроке и пятилетнем запрете на преподавание. Обвинение основывалось на статье за отрицание геноцида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывания Беднаржовой были записаны учениками на смартфон. После инцидента педагог лишилась работы. Изначально Пражский окружной суд признал учительницу невиновной. Однако позднее Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор. Сама Беднаржова заявила, что сообщала ученикам проверенные факты.


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    30 мая 2025, 05:47 • Новости дня
    Сакс заявил о риске для Украины потерять Одессу

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

    По мнению Сакса, дальнейшее затягивание военных действий приведет к серьезным потерям украинских территорий и гибели большего числа людей. Украина «в итоге может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», передает ТАСС.

    Он считает, что такой вариант событий возможен, если конфликт «будет продолжаться», так как сейчас «Украина не идет на мир, не хочет мира», а Белый дом может «подчиниться доминирующей точке зрения на Западе».

    Сакс добавил, что если бы мир был заключен сейчас, Украина потеряла бы часть территорий, но при этом сохранила бы большую часть своей земли и смогла бы восстановиться в нейтральном статусе. «Вот почему войну нужно закончить сейчас», – сказал он.

    По его мнению, продолжение конфликта несет для Украины гораздо больший риск. «Потому что, я считаю, Украина проигрывает эту войну», – заявил он. Сакс также считает, что мир должен базироваться на устранении первопричин конфликта, к числу которых относится и расширение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сакс заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине отказываются признавать свои ошибки. Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

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    30 мая 2025, 05:15 • Новости дня
    В Раде выразили надежду на покупку реакторов для АЭС у Болгарии
    В Раде выразили надежду на покупку реакторов для АЭС у Болгарии
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона все же рассчитывает приобрести у Болгарии реакторы российского производства для нужд Хмельницкой АЭС, заявила депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб.

    «Будем надеяться, что все-таки удастся договориться с нашими болгарскими партнерами», – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Она подчеркнула, что в случае нехватки электроэнергии Украина не сможет производить вооружения для продолжения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий закупку у Болгарии реакторного оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС на сумму 1 млрд долларов. Однако Болгария отказалась продавать реакторы для АЭС «Белене» Украине, несмотря на ранее планировавшуюся сделку.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    29 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    СВОП: Борьба с украинским терроризмом предстоит при любом исходе СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После завершения специальной военной операции, вне зависимости от ее исхода, Россия продолжит сталкиваться с диверсионной и террористической активностью со стороны киевского режима и его союзников. Об этом было заявлено на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    Участники ассамблеи СВОП пришли к единому мнению о серьезной и длительной опасности диверсионно-террористической деятельности со стороны Украины. Уточняется, что украинские спецслужбы, активно поддерживаемые странами НАТО, обладают значительными возможностями и опытом в ведении подрывной работы против России, говорится в Telegram-канале СВОП.

    Подчеркивалось, что угрозы сохранятся независимо от будущего политического устройства Украины. Даже в случае гипотетического прекращения существования украинской государственности саботаж и диверсии против России продолжатся.

    В ходе обсуждения было отмечено: для эффективного противодействия необходима комплексная стратегия, включающая полицейские, административные и идеологические меры. При этом эксперты не исключили использование военных действий, если сопредельные государства будут использованы как базы для развертывания враждебной инфраструктуры.

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    29 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение месту укрытия РСЗО HIMARS производства США, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по цеху производства ударных БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть американских управляемых авиабомб JDAM, 123 беспилотника, в том числе 47 вне зоны проведения спецоперации.

    Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60318 беспилотников, 607 ЗРК, 23 631 танк и других бронемашин, 1565 боевых машин РСЗО, 25391 орудие полевой артиллерии и минометов, 36138 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили предприятия ВПК Украины. За день до этого ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    30 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    МККК на Украине получил 400 тыс. обращений о пропавших без вести

    Красный Крест на Украине получил 400 тыс. обращений о пропавших без вести

    Tекст: Антон Антонов

    По состоянию на апрель 2025 года, получено 400 тыс. обращений от семей, которые ищут близких, пропавших без вести, сообщила делегация Международного Комитета Красного Креста на Украине.

    Делегация МККК сообщает об этом в Telegram.

    Напомним, по данным российского Генштаба, потери Украины убитыми и ранеными на конец 2024 года составляли около 1 млн человек. В МККК на Украине отмечали, что ежемесячно получают около 5 тыс. заявлений о пропавших в зоне конфликта людях. Украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко обвинил Владимира Зеленского в занижении потерь ВСУ.

    В ВСУ заявляли, что около 20% пропавших без вести являются дезертирами. Кроме того, многие погибшие в бою остаются на поле, что объясняет большое число пропавших без вести. Также ВСУ оформляют погибших как пропавших без вести, поскольку за таких бойцов не предусмотрены выплаты семьям.


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    29 мая 2025, 23:55 • Новости дня
    США отказались комментировать возможное участие в переговорах России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс не стала комментировать возможное участие США в стамбульских переговорах между Россией и Украиной.

    «Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом», – приводит слова Брюс ТАСС.

    При этом она заявила, что США будут оценивать намерения России по урегулированию конфликта на Украине по действиям, а не по заявлениям, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас происходит, нехорошо», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина до сих пор не дала четкого ответа о своем участии в переговорах в Стамбуле.

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    29 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать условия прекращения огня с Украиной
    Кремль отказался раскрывать условия прекращения огня с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти сочли неконструктивным требование Киева о немедленной передаче меморандума, предложив продолжить переговоры по этому вопросу в начале июня в Стамбуле.

    Кремль пока не намерен раскрывать свои условия для прекращения огня с Украиной, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, публичное обсуждение проектов документов неуместно, так как переговоры должны вестись в закрытом режиме.

    Песков отметил: «Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются стороны. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме».

    Кроме того, Песков прокомментировал требование украинской стороны немедленно передать меморандум, назвав его неконструктивным. Он напомнил, что Россия предложила провести встречу 2 июня в Стамбуле для обсуждения этих проектов.

    Песков подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо либо подтверждать готовность к переговорам, либо делать обратное. Таким образом он ответил на заявления украинских министров о якобы затягивании Россией передачи меморандума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил важность стамбульской площадки для диалога между Москвой и Киевом по ключевым вопросам, включая зерновую сделку.

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским подготовила меморандум для представления украинской стороне в Стамбуле 2 июня.

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области

    В последние дни из Сумской области нередко приходят новости об освобождении российскими военными тех или иных населенных пунктов. Это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ. Киев и вовсе заявляет, что Россия якобы сконцентрировала на границе с Сумской областью 50-тысячную военную группировку, нервозность заметна и в западной прессе. Что на самом деле там происходит и какие задачи на сопредельной территории решает Армия России? Подробности

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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины

    «Мы не рискнули воевать с Россией, когда у Украины был шанс победить. Зачем же нам это делать сейчас, когда Украина проигрывает?». Этот риторический вопрос, который задает один из наиболее русофобских публицистов Великобритании, весьма показателен. Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации. Что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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