Tекст: Ольга Иванова

Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, получившими государственные награды, заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало возможным благодаря стремлению крымчан вернуться на историческую Родину, передает ТАСС. По его словам, российская сторона лишь поддержала волю жителей полуострова и Севастополя, выраженную в стремлении вернуться в состав России.

Путин отметил: «Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание, стремление людей вернуться на Родину, на свою историческую Родину». Президент добавил, что решение о воссоединении принималось жителями Крыма, а Москва только поддержала их выбор.

Глава государства подчеркнул, что действия России были продиктованы позицией людей, проживающих на полуострове, и реализовывали их стремление восстановить историческую справедливость.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.