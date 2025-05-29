Пушилин заявил о постепенном охвате Красноармейска в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Вооруженные силы России ведут операцию по охвату Красноармейска (Покровска) в ДНР, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российские подразделения постепенно берут город в кольцо, а командование рассчитывает избежать уличных боев при его освобождении.

Пушилин отметил, что украинские военные заранее подготовили Красноармейск к возможным городским сражениям и создали линию обороны. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от оперативной обстановки и решений командования.

Пушилин добавил: «Если получится избежать городских боев – это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история. Но, с учетом того накопленного опыта по освобождению населенных пунктов разных размеров, конечно же, наше командование понимает, что с этим делать».

По словам главы ДНР, сейчас основной задачей остается сохранение личного состава российских войск, что, по его словам, и наблюдается на данном этапе операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнопленная Галина Казымова заявила, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает около ста человек. Дронщики российского спецназа вынудили бойцов ВСУ бежать из-под Красноармейска. Пушилин рассказал о том, что ВСУ готовят уличные бои в Красноармейске.