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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    25 комментариев
    29 мая 2025, 09:31 • Новости дня

    Пушилин заявил о постепенном охвате Красноармейска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные проводят операцию по окружению Красноармейска в ДНР, при этом командование рассчитывает минимизировать боестолкновения на городских улицах, заявил глава республики Денис Пушилин..

    По его словам, Вооруженные силы России ведут операцию по охвату Красноармейска (Покровска) в ДНР, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские подразделения постепенно берут город в кольцо, а командование рассчитывает избежать уличных боев при его освобождении.

    Пушилин отметил, что украинские военные заранее подготовили Красноармейск к возможным городским сражениям и создали линию обороны. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от оперативной обстановки и решений командования.

    Пушилин добавил: «Если получится избежать городских боев – это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история. Но, с учетом того накопленного опыта по освобождению населенных пунктов разных размеров, конечно же, наше командование понимает, что с этим делать».

    По словам главы ДНР, сейчас основной задачей остается сохранение личного состава российских войск, что, по его словам, и наблюдается на данном этапе операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнопленная Галина Казымова заявила, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает около ста человек. Дронщики российского спецназа вынудили бойцов ВСУ бежать из-под Красноармейска. Пушилин рассказал о том, что ВСУ готовят уличные бои в Красноармейске.

    28 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России

    Военный эксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России

    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В европейской части России должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины. Также необходимо наращивать удары по местам доставки и сборки украинских дронов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы уничтожили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над 14 регионами.

    «ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет. Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», – спрогнозировал эксперт, напомнив, что в этом году Украина планирует собрать несколько десятков тысяч дронов.

    «Помимо этого, России нужно активно наращивать производство средств ПВО, а также запускать всевозможные дополнительные курсы для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны», – считает собеседник.

    «Впрочем, самое главное – наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте. Это, на мой взгляд, самый эффективный способ противодействия», – указал эксперт.

    «Стоит отметить, что Киев атакует хаотично все объекты, до которых может дотянуться. Цель одна – создать панику в обществе. По задумке противника, это повлияет на позиции российской стороны в переговорах по урегулированию украинского кризиса», – резюмировал Кнутов.

    За минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram-канале. Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

    В Подмосковье ПВО отработала по целям в 12 муниципальных образованиях, было сбито 42 беспилотника, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове повреждены три жилых дома – в селе Троицкое на улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Еще один дрон приземлился на парковку технопарка «Элма».

    В Брянской области взрыв повредил окна многоэтажки и шесть автомобилей. В белгородском селе Красная Поляна мужчина получил контузию при детонации беспилотника. Крупных разрушений и погибших при авианалете ВСУ нет. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как лишить Украину массового производства беспилотников.

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    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову

    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Хотеня, Алексеевки, Бессаловки, Осоевки, Садков, Варачино, Хутора Красного и Александрии в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Эсхара, Волчанска, Волчанских Хуторов и Крейдянки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Комаром, Новополем в ДНР, Гавриловкой в Днепропетровской области и Гуляйполем в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 165 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Двуречанского, Купянска, Новоосиново, Песчаного в Харьковской области и Кировска в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Миньковки, Берестока, Васюковки, Северска, Славянска, Серебрянки, Шевченко, Константиновки, Александро-Шультино, Дружковки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре бронемашины, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склады с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Степановки, Владимировки, Русина Яра, Гродовки, Яблоновки, Димитрова, Новоторецкого, Ульяновки, Петровского, Новосергеевки, Красноармейска и Новоэкономического в ДНР.

    При этом потери противника составили более 440 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины «Козак».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны около Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Червоной Криницы в Запорожской области и Николаевки, Антоновки, Осокоровки в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР. За день до этого они освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, а ранее Романовку в ДНР.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецкий танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецкий танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецкий танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

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    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    29 мая 2025, 04:58 • Новости дня
    Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные формирования Украины создали линию обороны в Красноармейске (украинское название Покровск), эвакуировали детей и документы, что свидетельствует о подготовке города к уличным боям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город ? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», – рассказал Пушилин РИА «Новости» в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе.

    Красноармейск, который в 2016 году киевские власти переименовали в Покровск, – это город в Донбассе, в 66 км к северо-западу от Донецка. За город, ставший для ВСУ крупным транспортным узлом, ведутся упорные бои.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а бойцы «Востока» освободили Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

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    28 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР
    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России опубликовало видеозапись освобождения населенного пункта Зеленое Поле в ДНР.

    МО в Telegram-канале опубликовало видеозапись освобождения населенного пункта Зеленое Поле в ДНР. Военные 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем осуществили прорыв обороны противника. Штурмовые подразделения вошли в населенный пункт, подавили основные очаги сопротивления и приступили к зачистке территории.

    В ходе операции российские военные полностью зачистили 460 строений в Зеленом Поле. После установления контроля над населенным пунктом они водрузили российские флаги.

    Напомним, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

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    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    29 мая 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» сообщили об уловках ВСУ по сокрытию реальных потерь

    «Северяне» рассказали о масштабе потерь противника в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате боевых действий на Теткинском и Глушковском направлениях российские военнослужащие группировки «Север» сорвали две попытки ВСУ прорвать оборону, уничтожили около 200 человек личного состава ВСУ и рассказали, как украинское командование скрывает реальные потери.

    «Командование 80 одшбр ВСУ в целях сокрытия реальных потерь подразделения переводит командиров рот бригады на равнозначные должности, о чем пишут родственники пропавших без вести ВСУшников в соцсетях», – сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

    Там уточнили, что родственники ВСУшников шокированы количеством пропавших без вести на данном участке фронта и требуют от командования раскрыть судьбы родственников.

    Российские подразделения ВДВ, мотострелков и морской пехоты продолжают перемалывать личный состав противника и продвигаться в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги.

    Анализ некрологов показал, что противник несет существенные потери в соседней Кондратовке, которая является одним из крупных приграничных сел Сумской области, а прибывшие несколько дней назад в Юнаковку подразделения 156 омбр уже понесли существенные потери.

    «За прошедшие сутки «Северяне» продвинулись на более чем 70 метров в Волчанске, где зачистили шесть домовладений. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, колоссальные потери ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях заставляют выискивать невероятные способы пополнения редеющих рядов.

    Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

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    28 мая 2025, 22:35 • Новости дня
    Министр обороны Украины заявил о предоставленном России меморандуме

    Умеров: Я передал главе российской делегации наш документ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Украины, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Турции, Рустем Умеров сообщил, что Украина передала России документ со своей позицией по вопросу о прекращении огня.

    «Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Умеров подтвердил готовность Украины к полному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России и глава российской делегации в Турции по украинскому вопросу Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    28 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого из-за ситуации на фронте

    Spiegel: Зеленский из-за ситуации на фронте пропустит вручение премии Карла Великого

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, где после переговоров в Берлине должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако в последний момент решил вернуться в Киев, пишет Spiegel.

    «Учитывая серьезную ситуацию на Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, он вернется в Киев», – пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Ранее в этот день Зеленский провел переговоры с канцлером РФГ Фридрихом Мерцем в Берлине и получил новые заверения в военной поддержке.

    Он также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. Около восьми часов вечера самолет Зеленского вылетел в восточном направлении, уточняется в публикации.

    В 2023 году Зеленский сам получил премию Карла Великого. На этот раз он планировал посетить церемонию награждения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией, заявил Зеленский.

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    28 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада 30 млрд долларов на конфликт с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Киев нуждается в тридцати миллиардах долларов от западных стран для организации производства вооружений и продолжения конфликта с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, такая сумма необходима не только для ракетной программы, но и для всех видов оружия, которые Украина может производить самостоятельно.

    По его словам, Украина «недозагружена примерно на эту сумму денег».

    Украинские власти регулярно обращаются к западным союзникам с просьбами о предоставлении военной помощи, критикуя западные страны за медлительность и недостаточный объем поставок. В Киеве призывают союзников взять на себя ответственность за неудачи ВСУ на фронте.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок вооружений, включая ракеты Taurus.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об угрозе национальным интересам России в связи с планами вооруженного соглашения между Украиной и Евросоюзом.

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    29 мая 2025, 01:11 • Новости дня
    Депутат Чепа назвал цель угроз в адрес Мединского

    Депутат Чепа: Эти угрозы являются продолжением шантажа

    Tекст: Ирма Каплан

    Жесткость советника президента России Владимира Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Эти угрозы являются продолжением шантажа. Они не гнушаются никакими методами: санкции, угрозы, беспилотники, террористические угрозы. Готовы на все  идти, лишь бы сорвать переговорный процесс», – передает его слова РИА «Новости».

    Чепа добавил, что после стамбульских переговоров Украина назвала Владимира Мединского слишком жестким переговорщиком, отметив, что киевская делегация не хотела бы видеть его на переговорах.

    Напомним, семья Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили  конкретные угрозы от украинских нацистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.

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