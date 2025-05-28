Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Якушев: «Единая Россия» поможет финалистам конкурса «Лидеры России. Политика»
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел встречу с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» в Центральном исполкоме партии.
Участники встречи, представляющие все политические силы, обсудили с секретарем Генсовета историю и структуру «Единой России», ее основные институты, народную программу и партийные проекты, предварительное голосование и подготовку к выборам, сообщается на сайте ЕР.
Якушев сообщил, что в партии состоят 2,6 млн человек. Также он рассказал о сети региональных, местных и первичных отделений. «У "Единой России" – 87 тыс. первичек. Такой сети нет больше ни у одной политической партии. Наша основа – это те, кто непосредственно работает с людьми», – отметил он.
Секретарь Генсовета «Единой России» отдельно подчеркнул важность отчетности перед гражданами по итогам реализации народной программы. «Для нас принципиально важно сейчас, по окончании политического цикла, отчитаться перед гражданами: что сделано, а что нет и почему», – сказал он.
«Много опытных и состоявшихся людей принимают участие в "Лидерах России. Политика", чтобы расширить собственные горизонты, – заявил Якушев. – Они видят в конкурсе возможность себя капитализировать с точки зрения знаний, пообщаться с компетентными людьми, выстроить новые связи. А "Единая Россия" видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов-2026». Он добавил, что «Единая Россия» готова помочь финалистам конкурса «Лидеры России. Политика» максимально быстро освоиться в партийном пространстве и подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям.