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    Названы исполнители главных ролей нового фильма о Гарри Поттере
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе
    Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
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    Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    13 комментариев
    28 мая 2025, 08:12 • Новости дня

    Марочко сообщил о наращивании давления ВС России у Верхнекаменского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения активизировали наступление у Верхнекаменского, где протяженность фронта оценивается примерно в десять километров и фиксируется ожесточенное сопротивление, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины на десятикилометровом участке фронта в районе Верхнекаменского Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Марочко заявил: «За последнее время наши войска нарастили давление на позиции украинских боевиков на участке Григоровка – Верхнекаменское. Ширина фронта на данном участке составляет порядка 10 км». По словам эксперта, на восточных подступах к Северску украинские силы продолжают ожесточённо сопротивляться, активно используя личный состав и ударные беспилотники.

    Марочко также отметил, что отдельные позиции российских подразделений ежедневно подвергаются массированным атакам с применением до 100 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России отбили ряд позиций Вооруженных сил Украины у Верхнекаменского в ДНР. Российские военные уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины в ДНР. В Северск была переброшена группа с иностранными солдатами.

    27 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опытный украинский пилот истребителя МиГ-29 долго уходил от ракет, но его удалось ликвидировать ударом российского зенитного комплекса «Бук-М3», рассказали в расчете комплекса.

    Начальник расчета Антон Осипов рассказал «Звезде», что воздушная цель неоднократно фиксировалась радарами – пилот украинского МиГ-29 действовал нагло, уверенно приближался к позициям российских войск и всегда вовремя уходил от ракетных ударов.

    В этот раз противник допустил ошибку, взлетев выше положенного. Благодаря этому самолет оказался в зоне поражения, и расчет воспользовался моментом: был произведен захват, после чего ракета отправилась за целью.

    «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», – заявил Осипов.

    Он добавил, что несмотря на мастерство пилота, расчет «Бука-М3» сумел сработать быстрее и уничтожить самолет противника.

    В прошлую субботу, 24 мая, российская противовоздушная оборона уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    27 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы ВС РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, отметили в Минобороны.

    По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее киевский режим при поддержке некоторых европейских стран продолжает предпринимать провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, ВС России поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

    В ответ на действия киевского режима ВС России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками – исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

    Один из ударов пришелся по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, а также военной инфраструктуре в Криворожской и Николаевской областях.

    23 мая российские ракеты поразили порт Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с компонентами для беспилотников, катеров и боеприпасами. Также были атакованы аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, а также склады тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая удары были нанесены по предприятию, выпускающему ракеты и ударные дроны, а также по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области.

    26 мая массированный удар пришелся по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, складам боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также по пунктам управления и временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

    В Минобороны пообещали, что российские ВС продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на террористические атаки и провокации киевского режима. При этом в оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК.

    Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 99 украинских беспилотников.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    В районе Орджоникидзе расчет комплекса «Искандер М» уничтожил радиолокационную станцию «AN/MPQ-65», боевую машину управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

    23 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по складу с военным имуществом в порту Одесса, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и боеприпасами.

    В ходе дальнейших атак поражены объекты на аэродромах Кисличеватая и Канатово, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая массированный удар пришелся по оборонному предприятию, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, позициям «Patriot» и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

    26 мая российские войска атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, а также пункты управления и временной дислокации ССО Украины в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России с 17 по 23 мая нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

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    27 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Как передает ТАСС, российские военные формируют масштабную буферную зону в Сумской области на границе с Курской областью РФ. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках продвижение армии РФ составило более 10 км.

    По словам Марочко, российские военнослужащие взяли под контроль широкий участок фронта – порядка 15 км. Он отметил: «Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие – порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах».

    Марочко добавил, что формирование буферной зоны на этом направлении продолжается, а результаты операции оцениваются как существенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.

    Российские военные продвинулись на широком участке фронта в Сумской области, что приводит к увеличению буферной зоны у границы с Курской областью.

    Военные России широким фронтом ведут наступление в Сумской области, подтверждением этому стало освобождение населенного пункта Басовка.

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    27 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта на черном внедорожнике Gelandewagen в сопровождении родственников и с полностью выбритой головой.

    Артист появился у здания военкомата с выбритой головой, его сопровождали агент, сестра, тетя и бабушка. На месте его встретила толпа журналистов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Калюжный простился с поклонниками и пообещал встретиться с ними вновь. В разговоре с журналистами актер отметил, что от службы в армии ждет новых знакомств и навыков. Он также сообщил, что обучен обращению с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш».

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    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    27 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России

    Лавров заявил о применении французских ракет Киевом для ударов по РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о невовлеченности Парижа в конфликт с Россией не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По его словам, Франция участвует в боевых действиях против России, поскольку французские ракеты дальнего радиуса используются украинскими вооруженными силами для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что Барро лукавит, говоря о содействии Франции только суверенитету и целостности Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал французскому коллеге вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Франция обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией. Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России. Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    27 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Резниковки, Звановки, Северска, Григоровки, Серебрянки, Константиновкаи, Катериновки, Марково и Тихоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 280 военнослужащих, две канадские бронемашины Senator. Уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возде Рыжевки, Угроед, Писаревки, Алексеевки, Садков, Храповщины и Лекарского Сумской области, а также Волчанска Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Двуречанским, Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Кутьковкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области и Редкодубом ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и арторудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Александро-Калиново, Владимировки, Русина Яра, Новоэкономического, Николаевки, Ульяновки, Артема, Алексеевки, Новоторецкого, Котляровки и Александрополя ДНР.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Комара, Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Тягинки и Садового Херсонской области.

    Противник потерял до 60 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. За день до этого они освободили Романовку в ДНР, а ранее ВС России освободили Локню, Ступочки и Отрадное.

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    27 мая 2025, 11:40 • Новости дня
    Долгов: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО

    Дипломат Долгов: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО

    Долгов: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия своими действиями показывает готовность как к мирному урегулирования украинского кризиса, так и к продолжению военной фазы СВО на фоне усиления давления Запада, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее российские силы нанесли массированный авиаудар по украинскому ВПК.

    «Москва готова к мирному урегулированию. Но для этого необходима политическая воля Киева и его западных кураторов. Пока же мы видим только попытки эскалации и срыва переговоров. Европа заявляет о якобы снятии ограничений на дальность украинских ударов, а ВСУ бьют по российским регионам», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Пока никто со стороны наших оппонентов не брал на себя обязательств по деэскалации. Поэтому мы продолжаем наносить удары по военным объектам ВСУ и всему, что с ними связано. Москва действует избирательно, хотя на Украине уже трудно отделить военную инфраструктуру от гражданской, поскольку все подчинено одной цели – противодействию России», – заметил он.

    «Таким образом наша страна показывает готовность к продолжению военной фазы СВО, а также к усилению давления Запада. Собственно, наши удары по инфраструктуре – это ответ на беспрецедентные атаки БПЛА со стороны ВСУ, а не изменение позиции по переговорам», – указал собеседник, напомнив, что Киев активизировал налеты, начиная с 9 мая.

    Спикер подчеркнул: Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора с определением принципов и сроков урегулирования, а также возможного прекращения огня на определенное время.

    «Это, однако, не означает, что Россия откажется от защиты своих интересов. Документ позволит нам на общемировом уровне зафиксировать разногласия, которые нужно будет решить перед завершением СВО», – продолжил дипломат.

    Ранее Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по украинскому вопросу. По словам первого зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств, препятствующих мирному урегулированию.

    Тем временем, российские силы продолжили наносить удары по украинской инфраструктуре. Так, во вторник воздушная тревога звучала в Сумской и Харьковской областях. Накануне в Киеве и Харьковской области также сообщали о взрывах.

    Чуть ранее российские войска нанесли серию крупных ударов высокоточными ракетами и ударными беспилотниками по целому ряду объектов на Украине. Целью атаки «Искандером» стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад, расположенный там же.

    Кроме того, высокоточным оружием и дронами был нанесен удар по предприятию, выпускающему ракеты и БПЛА. Всего объекты украинского ВПК атаковали 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и другие) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»).

    «Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям», – прокомментировал происходящее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Владимир Путин принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.

    Напомним, на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который вызвал шок в Брюсселе и Киеве. Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе беседы российский лидер показал непреклонность своей позиции, а глава Белого дома увидел, что истинным сторонником войны является Европа.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    27 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности мер безопасности России при любых условиях

    Песков подчеркнул продолжение обеспечения безопасности России независимо от переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва подтвердила, что курс на обеспечение национальной безопасности не зависит от переговоров по Украине или заявлений президента США.

    Россия будет продолжать обеспечивать свою безопасность в любых обстоятельствах, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, вопрос безопасности страны остается неизменным при любых внешнеполитических условиях.

    Песков подчеркнул: «Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит – Россия будет обеспечивать свою безопасность». Представитель Кремля дал понять, что вне зависимости от международных диалогов или риторики США, государственная стратегия по защите интересов России останется прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности обсуждать создание новой архитектуры евразийской безопасности с привлечением всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза.

    Президент Владимир Путин отметил, что российские военные сосредоточены на формировании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. Россия инициировала заседание ООН, чтобы раскрыть миру свою позицию по ситуации на Украине и противодействовать попыткам Европы помешать урегулированию.

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    28 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Экс-главком ВКС Бондарев назвал способные перехватить Taurus российские ПВО

    Экс-главком ВКС Бондарев: С-400, «Тор», «Панцирь» способны перехватывать Taurus

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские комплексы ПВО С-400, С-350, С-300, «Тор» и «Панцирь» и другие способны перехватывать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

    «Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 км, способная лететь на высоте 50 м с огибанием рельефа местности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бондарев напомнил, что не только Германия, но и так называемая «коалиция желающих» раннее упражнялась с подобным оружием, однако у России есть арсенал для их перехвата.

    «Больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы «коалиции желающих», а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа», – добавил сенатор.

    Он оценил путаницу в словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предположил, что, возможно, на него повлияли массированные удары ВС России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    «До него наконец доходит, что «коалиция желающих» реально может превратиться в коалицию пожалевших», – резюмировал Бондарев.

    Напомним, 26 мая канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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