Сотрудника ФСИН задержали в Москве за попытку передачи документов

На подлете к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников

Tекст: Ирма Каплан

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник», – сказано в Telegram-канале столичного градоначальника.

Всего в ночь на воскресенье на подлете к Москве были уничтожены 12 дронов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ради безопасности полетов во всех московских аэропортах в течение ночи вводились временные ограничения на вылет и прилет самолетов.