Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Сотрудника ФСИН задержали в Москве за попытку передачи документов
Работник Федеральной службы исполнения наказаний в столице задержан при копировании служебных документов, он пытался отправить их третьим лицам через иностранный мессенджер, сообщили в самом ведомстве.
Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, пояснили в ведомстве ТАСС.
Его подозревают в копировании документов со служебного ПК и отправке третьим лицам через иностранный мессенджер.
В апреле правоохранители задержали начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу по делу о превышении полномочий.