Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
ВС России продвинулись к границе с Днепропетровской областью
Российские войска продвинулись к границе с Днепропетровской областью широким фронтом – от Красноармейска до Великой Новоселки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, российские войска продолжают уверенное продвижение в сторону границы с Днепропетровской областью широким фронтом, передает ТАСС.
Кимаковский рассказал в эфире «Соловьев Live», что успехи фиксируются на южнодонецком направлении.
По словам Кимаковского, движение происходит не на узком участке, а по всему фронту – «фактически от Красноармейска до Великой Новоселки». Он подчеркнул: «У нас успехи на южнодонецком направлении: медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях и об улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. В Днепре ударами БПЛА уничтожили 20 боевиков ВСУ.