Страны ШОС утвердили дорожную карту по расчетам в нацвалютах

Замгенсека ШОС объявил о согласовании дорожной карты расчетов в нацвалютах

Tекст: Вера Басилая

Заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан пояснил, что к разработке карты подключены эксперты из министерств финансов и центральных банков всех государств организации, в первую очередь полноценных членов, передает ТАСС.

По словам Сухэля Хана, сейчас вопрос о расширении состава ШОС активно обсуждается. Однако, как отметил дипломат, пока не принято окончательное решение о предоставлении членства или партнерства новым кандидатам. Сейчас в объединении выделяют две категории для стран-претендентов: полноценное членство и партнерство по диалогу.

Также стало известно, что генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев посетит Москву на текущей неделе. Целью визита станет участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ранее генсек ШОС заявил о неготовности к введению безвизового режима между странами организации.

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах между государствами ЕАЭС ускорилась.

