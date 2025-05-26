Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Страны ШОС утвердили дорожную карту по расчетам в нацвалютах
Замгенсека ШОС объявил о согласовании дорожной карты расчетов в нацвалютах
Шанхайская организация сотрудничества согласовала план по переходу к взаиморасчетам в национальных валютах, в работе над которым участвуют Минфин и Центробанки, заявил заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.
Заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан пояснил, что к разработке карты подключены эксперты из министерств финансов и центральных банков всех государств организации, в первую очередь полноценных членов, передает ТАСС.
По словам Сухэля Хана, сейчас вопрос о расширении состава ШОС активно обсуждается. Однако, как отметил дипломат, пока не принято окончательное решение о предоставлении членства или партнерства новым кандидатам. Сейчас в объединении выделяют две категории для стран-претендентов: полноценное членство и партнерство по диалогу.
Также стало известно, что генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев посетит Москву на текущей неделе. Целью визита станет участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Ранее генсек ШОС заявил о неготовности к введению безвизового режима между странами организации.
Президент России Владимир Путин заявил, что работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах между государствами ЕАЭС ускорилась.