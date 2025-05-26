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В Хабаровском крае уволили руководство строительного блока правительства
Губернатор Демешин уволил замминистра и министра правительства Хабаровского края
Губернатор Дмитрий Демешин объявил об увольнении и.о. зампреда правительства Хабаровского края по строительству Виктора Витиника и и.о. министра строительства Анастасии Зотеевой за несоответствие занимаемой должности и нарушение условий контракта.
Виктор Витинник, исполнявший обязанности зампреда правительства Хабаровского края по строительству, и и.о. министра строительства Анастасия Зотеева освобождены от занимаемых должностей «ввиду несоответствия занимаемой должности, нарушения условий контракта», передает «Интерфакс». Пресс-служба регионального правительства уточнила, что соответствующее решение принял губернатор Дмитрий Демешин.
По словам Демешина, несмотря на неоднократные указания, остались нерешенными важные вопросы, связанные с социальными стройками. Губернатор отметил, что речь идет о дамбе в Хабаровске, ремонте школы №38 в Комсомольске-на-Амуре, невыполненной программе строительства ФАПов, а также о неразрешенной проблеме обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что времени для решения этих задач было достаточно, однако руководство строительного блока не справилось с поставленными задачами.
На заседании президиума краевого правительства Дмитрий Демешин представил новых руководителей строительного блока. Исполняющим обязанности зампреда по строительству назначен Алексей Колеватых, ранее руководивший министерством строительства на Сахалине и работавший в бизнес-структурах. Исполняющим обязанности министра строительства региона стал Александр Мелихов, который ранее возглавлял министерство экономического развития Оренбургской области, а затем занимал руководящие должности в различных коммерческих и строительных организациях.
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