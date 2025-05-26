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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 11:22 • Новости дня

    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Романовки

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Романовки в ДНР позволило фактически блокировать подразделения ВСУ в районе сел Заря и Игнатовка под Константиновкой, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, освобождение Романовки позволило российским военным фактически блокировать значительную часть украинской группировки, находящейся в населенных пунктах Заря и Игнатовка, передает ТАСС.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Романовка в Донецкой народной республике.

    Российские военные провели операцию по освобождению Романовки, завершив ее за два дня после двухнедельной подготовки.

    25 мая 2025, 21:22 • Новости дня
    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

    В Белгородской области поезд наехал на заложенную под рельсами взрывчатку

    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами, в результате чего повреждена контактная сеть и остановлено движение поездов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области, в результате чего произошел взрыв, передает РИА «Новости». Гладков отметил: «По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет».

    Гладков уточнил, что после инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Временно приостановлено движение поездов по данному участку.

    По словам губернатора, на месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается уточнение информации о последствиях взрыва и масштабах повреждений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу.

    Ранее сообщалось, что саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области.

    Саперы также нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.

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    25 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы атаковали завод «Антонов» в Киеве, где собираются ударные дроны.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

    Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

    Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    26 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из покинувших Россию граждан, которые действовали «не по любви, а по расчету», сейчас испытывают «ужас» из-за невозможности вернуться, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян отметила, что уехавшие из России люди «просчитались» и сейчас испытывают «ужас», наблюдая за происходящим в мире, и не могут вернуться обратно. Симоньян подчеркнула, что эти люди отправились за границу «не по любви, а по расчету», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только – как проиграла», – сказала Симоньян.

    В качестве иллюстрации своей позиции она процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы» со словами «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня.

    Симоньян заявила, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее». Она добавила, что тем, кто этого не понимает, можно только посочувствовать, поскольку они «родились слепо-глухо-немые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, если те совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения. Он подчеркнул неприемлемость предоставления сцены тем, кто открыто занимал антипатриотическую и антироссийскую позицию.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время зачистки пятиэтажного дома в Дзержинске была обнаружена и уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер.

    Группа иностранных наемников, в составе которой была женщина-снайпер, была уничтожена в Дзержинске Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый». По его словам, бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны двух пулеметчиков и снайпера, а штурм здания оказался невозможен из-за интенсивного огня.

    Было принято решение использовать противотанковые мины для уничтожения укрепившихся в доме наемников. Боец с позывным «Восток» несколько раз подходил к зданию, закладывал мины и уходил, в результате чего была разрушена часть пятиэтажки. После этого стало ясно, что женская фигура снайпера больше не проявляла активность, а на месте были найдены женская военная форма и патроны натовского калибра.

    Штурмовик отметил, что в результате операции была ликвидирована вся группа наемников. Семеро человек были обнаружены при зачистке, но точное количество погибших в здании неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности. Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

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    25 мая 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Романовку в ДНР
    Российские войска освободили Романовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится: «Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике».

    По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение силам и технике десантно-штурмовых, механизированных и территориальных бригад ВСУ, а также пограничного отряда Украины в районах шести населенных пунктов Сумской области: Могрица, Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка, Грицины.

    На Харьковском направлении были поражены формирования штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Граны, Комиссарово, Ветеринарное, Уды, Крейдянка, Березники. Потери противника, по данным министерства, составили до 220 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, пяти бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах Купянска, Ольговки, Песчаного, Новосергеевки, Андреевки, Долгенького, Петро-Ивановки в Харьковской области, Красного Лимана и Кировска в ДНР. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронированные машины, включая бронетранспортер М113, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, говорится в сообщении.

    Также сообщается, что ударами по районам населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка в ДНР уничтожено до 260 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, две бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств, указали в ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило, что военные подразделения России за последние сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    25 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные применили высокоточное вооружение для поражения украинских оборонных предприятий и важных центров связи, сообщено об уничтожении всех намеченных целей.

    Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен ночью, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство заявило, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного, наземного базирования, а также беспилотники. Целями стали объекты, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в пресс-службе.

    Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять бронемашин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, заявили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив живую силу и технику ВСУ в районах Отрадное, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе и Червоное. Украинская армия потеряла свыше 165 человек, две бронемашины, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и реактивную систему «Град».

    Войска «Днепр» нанесли удары по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Было уничтожено до 90 бойцов, пять автомобилей, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в пресс-службе.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, производственные цеха, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. ПВО сбила четыре управляемых авиабомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 274 самолетных беспилотника, включая 194 вне зоны спецоперации. С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 266 артиллерийских орудий и 35 949 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республики, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    26 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку-2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и помочь стабилизации немецкой экономики, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    «Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.

    Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.

    Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».

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    25 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо немедленно прекратить огонь на Украине, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    «Прекратите огонь немедленно», – заявил Келлог в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя удары по Киеву. Он заявил, что удары якобы были «неизбирательными».

    Напомним, российский массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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    26 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила прорыва госграницы в Курской области и продолжила расширять полосу безопасности в Сумской области Украины.

    «Северяне» отразили две попытки прорыва ВСУ через госграницу: на направлении Рыжевка – Теткино и из Павловки в направлении поселка Новый Путь. Большинство украинских военных уничтожены, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено девять единиц вражеской техники, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые отряды продолжают расширять полосу безопасности, продвинувшись в окрестностях сел Беловоды и Юнаковка и выбив ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе села Водолаги.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и вражеские ПУ БПЛА», – говорится в сообщении. В Волчанске зачищены семь домовладений, российские войска продвинулись на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Напомним, «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить украинскую группировку для «Теткинской провокации».

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    25 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли удар по производственному цеху киевского завода, где собирали детали для ракет и работали иностранные специалисты, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по цеху завода «Артем» в Киеве, где производились детали для украинских ракет, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что повреждено западное оборудование и выгорела электроника, а техника теперь нуждается в капитальном ремонте.

    Кроме того, удар пришелся и по другому цеху, где собирались корпуса для беспилотников и устанавливались двигатели.

    По данным Лебедева, вместе с оборудованием пострадали инженеры, включая иностранных специалистов. Расходные материалы и техника для производства также уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействовать французским военным на Украине. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом. В Винницкой области атаковали учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.

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    26 мая 2025, 08:42 • Новости дня
    ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в Разливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница села Разлив на Южно-Донецком направлении сообщила о гибели двух пленных российских солдат от рук украинских военных на улице.

    Украинские военные в селе Разлив на Южно-Донецком направлении расстреляли двоих пленных российских солдат, сообщила спасенная из населенного пункта женщина, передает ТАСС.

    По ее словам, инцидент произошел после перестрелки утром: «Мам, эта самая украинская армия расстреляла российских двух солдат», – передала она слова своего сына.

    Очевидица уточнила, что солдаты Вооруженных сил Украины, совершившие расстрел, жили в соседнем доме. Она добавила, что всё произошло открыто, на улице, и носило демонстративный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новогродовке стало известно о казни российских военнопленных. Следственный комитет начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области. Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    25 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице был отражен налет беспилотника, а на месте его падения работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или ущербе пока не сообщается.

    Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.

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    26 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
    Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За сутки над различными регионами России средствами ПВО были уничтожены 148 беспилотников самолетного типа, из них 31 аппарат – в Брянской области, сообщило Министерство обороны.

    В период с 20.00 мск 25 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, 31 беспилотник был сбит над территорией Брянской области, 16 – над Белгородской, 11 – над Курской, девять – над Тульской, восемь – над Орловской областью. Шесть беспилотников уничтожено над Московским регионом, пять – над Калужской областью. Еще четыре аппарата сбиты над Ивановской областью, два – над Рязанской, два – над Владимирской, один – над Ярославской областью и один – над Республикой Татарстан.

    Всего за время налета с 10.00 мск 25 мая до 8.00 мск 26 мая над российскими регионами уничтожено 148 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее в Ярославле отразили атаку украинского беспилотника. В Ивановской области также отразили атаку БПЛА. Российская ПВО отразила атаку беспилотников, которые летели на Москву.

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