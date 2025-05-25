Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Офицер рассказал, за сколько дней ВС освободили Романовку в ДНР
Российский офицер: ВС освободили Романовку в ДНР за два дня
Российские военные провели операцию по освобождению Романовки в Донецкой народной республике, завершив ее за два дня после двухнедельной подготовки.
Операция по освобождению населенного пункта Романовка в Донецкой народной республике заняла два дня, передает РИА «Новости». Командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка с позывным «Ваня» сообщил, что военные использовали «окно возможности» и подготовленные штурмовые подразделения сразу пошли в наступление.
«Фактически за два-три дня противникам была оставлена территория населенного пункта, он был выбит с применением артиллерии, танков и непосредственно пехоты, которая действовала нахрапом, дерзко, уверенно и смело», – заявил он.
По словам офицера, подготовка к операции длилась примерно две недели, в ходе которых с помощью воздушной разведки были выявлены опорные и огневые точки противника.
Ранее Министерство обороны России официально объявило об освобождении Романовки в результате активных действий Южной группировки войск.