Пушилин сообщил о продвижении войск на всей линии фронта

Tекст: Ольга Иванова

Пушилин отметил, что освобождение, в том числе, произошло на великоновоселковском направлении. Также освобождены Романовка, Ступочки, Новая Полтавка и Новооленовка, передает ТАСС.

Пушилин в эфире «России-24» заявил: «Безусловно, для нас это является важным, и в военном плане где-то для противника является критичным. Если взять, например, великоновоселковское направление, где был за Богатырем уже освобожден населенный пункт Отрадное, то для противника это крайне затруднительная история».

Он также сообщил о росте числа пленных украинских солдат на линии фронта. По его словам, большая часть пленных попала на фронт из-за принудительной мобилизации, хотя встречаются и те, кто оказался там по собственному желанию. Пушилин уточнил, что последних он считает «наиболее опасными преступниками».

Накануне Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях, а также об улучшении позиций в Часовом Яре.

Также Министерство обороны России официально объявило об освобождении Романовки в результате активных действий Южной группировки войск.