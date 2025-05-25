Вернувшийся из плена военнослужащий прослезился от любви к Родине

Tекст: Ольга Иванова

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, поделились своими эмоциями после долгожданного возвращения, передает РИА «Новости». Один из них признался: «Тревога, любовь к Родине. Все волнительно. Слезу пустил сегодня еще там на границе», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Другой военнослужащий отметил, что больше всего мечтает отдохнуть с дочерью и женой, и сейчас ни о чем другом думать не может, кроме как провести время с родными и близкими. Он добавил, что пока не может до конца расслабиться, и объяснил: только когда увидит детей, «тогда и выдохну все это».

Еще один из освобожденных рассказал, что больше всего ждет возможности сходить в баню вместе с женой и детьми, чтобы просто отдохнуть от пережитого. Все они отмечают невероятную радость от возвращения на Родину и желание скорее встретиться с близкими.

В воскресенье, 25 мая, возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных.

Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.