Актер Геннадий Третьяков скончался в возрасте 83 лет

Психолог сказала, сколько времени ребенку нужно на отдых после учебного года

Tекст: Татьяна Косолапова

«Это большое заблуждение, что во время учебного года, а также после его окончания родитель обязан «нагружать», а ребенок – «нагружаться». Да, мы несем ответственность за образование наших детей. Но не стоит забывать, что мы несем и другую ответственность – за то, чтобы научить их, например, определять, устали они или нет, голодны или нет, тепло им или холодно и т. д. Соответственно, нет конкретного ответа, кому и сколько времени нужно, чтобы отдохнуть, прежде чем в каникулы вводить чтение, всевозможные занятия и кружки», – говорит Сиднева.



Задача родителя, по словам психолога, заключается в том, чтобы помочь ребенку определить, готов ли он продолжать заниматься чем-то после окончания учебного года. А для этого важен диалог. Родителям необходимо спросить школьника любого возраста, какие у него планы на лето в целом, чем бы он хотел заняться и что он считает важным не забросить.

«Еще нужно уточнить, сколько времени ребенку нужно на отдых (если вообще нужно), причем ключевое – как именно он планирует отдыхать, что конкретно делать. Если ему ничего в голову не приходит, стоит предложить ему варианты, причем включая туда как дела, которыми он может заниматься без взрослого, так и совместные, но только те, которыми и родитель хочет заняться. Например, можно предложить вместе покататься на велосипедах или сходить в зоопарк», – рассказывает эксперт.

Возраст тут важен лишь с той точки зрения, что младшему школьнику нужно больше помощи и поддержки от взрослого в планировании отдыха, больше вариантов интересных занятий, продолжает собеседница. А с подростками важнее четко договориться, чтобы потом не было конфликтов. Самое важное – чтобы ребенок сам запланировал нужные занятия. Она призывает родителей в большей степени доверять своим детям школьного возраста, так как они и сами прекрасно знают, что если, условно, забросить музыку или спорт на все лето, то потом придется долго восстанавливаться, однако важно, чтобы они сформулировали это сами.

«И естественно, в летний период стоит ограничить регулярные дополнительные занятия, которые посещает школьник. Мы же, взрослые, и сами, когда отправляемся в отпуск, ограничиваем свои рабочие дела. Только, опять же, важно обговорить это с ребенком, вместе решить, сколько времени нужно, чтобы отдохнуть и с новыми силами вернуться, или, может быть, просто заниматься на каникулах реже – это как решите», – объясняет Сиднева.

По ее словам, чем больше вариантов разного интересного и при этом полезного родитель предложит, тем лучше. Когда у ребенка, да и вообще человека, есть выбор, он ощущает себя тем, кто принимает решения, а не просто исполнителем маминой воли. Можно, опять же, вместе сесть и придумать все возможные варианты того, чем заняться летом, записать их и каждый раз, когда освобождается время – предлагать выбор.

«И второе. Больше всего мы устаем от бессмысленной деятельности, которая не приносит никакого удовольствия. Если занятия ребенка не радуют, но вы вместе решили, что они все равно пока нужны, придумайте, как найти в них смысл. Можно устроить концерт для друзей и родственников, придумать время для семейного обсуждения прочитанной летней литературы и т. д. Главное, чтобы ребенку стал важен сам процесс», – делится эксперт.

Кроме того, она призывает не забывать про поощрения. Причем в данном случае речь не про подарки или деньги, а про простые и понятные фразы похвалы: «Как интересно ты рассказываешь!», «Обожаю слушать как ты играешь», «Горжусь тобой, ты так многому научился!».