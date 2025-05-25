Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, российские силы нанесли удары по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар, что на границе ДНР и Днепропетровской области. По информации российских силовых структур, эта бригада включает ряд националистических соединений, в том числе «Правый сектор*» (организация признана террористической, запрещена в РФ).

В силовых структурах заявили: «Ударами ФАБ в Комаре уничтожены расположения 67-й бригады, куда входят «Правый сектор» и прочие украинские националистические соединения. Ударов было несколько. Уничтожены порядка 30 боевиков».

Отмечается, что уничтоженное подразделение было недавно переброшено с курского направления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о присутствии англоговорящих наемников в поселке Отрадное. ВСУ при отступлении оставили тела польских наемников в этом районе. Боевики «Айдара» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) использовали полевые крематории на линии соприкосновения между ДНР и Днепропетровской областью для уничтожения тел погибших.