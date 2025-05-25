При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
Российские войска уничтожили взвод ВСУ на границе ДНР
В результате ударов по селу Комар на границе ДНР и Днепропетровской области были ликвидированы около тридцати боевиков, входящих в националистические подразделения.
Как передает ТАСС, российские силы нанесли удары по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар, что на границе ДНР и Днепропетровской области. По информации российских силовых структур, эта бригада включает ряд националистических соединений, в том числе «Правый сектор*» (организация признана террористической, запрещена в РФ).
В силовых структурах заявили: «Ударами ФАБ в Комаре уничтожены расположения 67-й бригады, куда входят «Правый сектор» и прочие украинские националистические соединения. Ударов было несколько. Уничтожены порядка 30 боевиков».
Отмечается, что уничтоженное подразделение было недавно переброшено с курского направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о присутствии англоговорящих наемников в поселке Отрадное. ВСУ при отступлении оставили тела польских наемников в этом районе. Боевики «Айдара» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) использовали полевые крематории на линии соприкосновения между ДНР и Днепропетровской областью для уничтожения тел погибших.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ