Дегтярев поздравил «Краснодар» с победой

Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Автомобили преимущественно поставляются из Китая, а гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, пишет Autonews.ru.

Дилеры подтвердили, что поставки организованы через ООО «Мазда Мотор Рус», где представители бренда в России выкупают автомобили для дальнейшей дистрибуции. В салоне «СИМ» процесс сравнили с параллельным импортом, а в «Рольфе» подчеркнули, что машины собираются для европейского рынка на заводе Changan, но комплектующие остаются японскими.

Автомобили не имеют русификации – доступны только китайский и английский языки, и добавить русский невозможно. В «СИМ» предупредили, что любые попытки установить русский язык через сторонние сервисы приводят к блокировке системы, восстановление у дилера стоит дорого. В «Рольфе» уточнили, что мультимедиа работает на английском, но через CarPlay приложения могут быть на русском.

Утильсбор за автомобили оплачен полностью, так как машины продаются с официальной гарантией. Дилеры отметили, что авто можно приобрести в лизинг. Комплектации ограничены: доступны только стандартные версии без возможности выбора опций. Для CX-5 предлагаются версии Active и Supreme.

Машины есть в наличии у дилеров, при отсутствии нужной комплектации доставка займет до трех дней. Базовая цена Mazda CX-5 составляет 3,89 млн рублей, Mazda CX-50 – от 4,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года японские власти изменили формулировки санкций, позволив россиянам импортировать «мягкие» гибриды от ведущих автопроизводителей, включая Honda и Mercedes.