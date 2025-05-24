При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Политолог объяснил усилия Франции по вмешательству во внутренние дела Румынии
Политолог Данилин: Проигрыш проукраинской власти в Румынии обрушил бы поставки оружия ВСУ
Эммануэль Макрон ненавидит Россию за то, что она выдавливает Францию из Северной Африки, кроме того, поражение проукраински настроенных властей Румынии создало бы проблемы с поставками оружия на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала арест Павла Дурова с выборами в Румынии.
«Президент Франции Эммануэль Макрон смертно ненавидит Россию, особенно после того, как мы с китайцами выдавливаем французов из Северной Африки, которую Париж всегда считал своей», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Кроме того, в случае если в Румынии рухнула бы проукраинская власть, «то главный хаб, через который идут поставки оружия в Одессу и в целом на юг Украины, был бы закрыт и это была бы серьезная проблема» для Франции. «Макрон, как русофоб, заинтересован в том, чтобы в Румынии была антироссийская власть», – добавил собеседник.
То, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в итоге смог временно покинуть Францию для поездки в Дубай, говорит о нежелании Макрона навредить своему политическому имиджу, «особенно с учетом заявлений президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса касательно демократии в Европе».
«Илон Маск тоже был не в восторге от происходящего с Дуровым, поэтому его дальнейшее содержание под стражей создало бы французам проблемы», – пояснил Данилин.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что задержание Павла Дурова во Франции было связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на исход президентских выборов в Румынии. «Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов варварскими методами, а для управления выборами в Румынии», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Дуров заявил о готовности дать показания в Румынии по делу о предполагаемом вмешательстве французской разведки в президентские выборы. Об этом он написал в соцсети X в ответ на слова проигравшего кандидата Джордже Симиона, который обратился в Конституционный суд с просьбой отменить итоги выборов из-за подозрений в иностранном вмешательстве. В итоге суд отклонил жалобу Симиона.
Сам основатель Telegram говорил, что правительство одной западноевропейской страны просило его мессенджер «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов. По словам Дурова, он категорически отказался выполнять это требование. После этого Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE) опровергло, что с его стороны «были запросы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом».
С августа 2024-го Дуров находится под следствием во Франции. Выехать из страны предпринимателю позволили только в ОАЭ с 15 марта по 7 апреля. На этой неделе французский суд отклонил просьбу Дурова о поездке в Норвегию на Форум свободы (Oslo Freedom Forum). Ранее Дуров не смог слетать в США на встречу с инвесторами.
Предпринимателя, у которого есть французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже, выдвинув ряд обвинений, в том числе в администрировании сетевой платформой, позволяющей производить незаконные транзакции, и прочих правонарушениях. После внесения залога в пять миллионов евро Дуров оказался под судебным контролем и обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском комиссариате.