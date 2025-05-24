Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Unherd: Санкционная стратегия Киева расширит пропасть между США и ЕС
Unherd: Киев своими требованиями увеличит пропасть между США и Европой
Стремление Киева призвать Европу к агрессивным действиям, включая «введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти», среди которых, вероятно, окажутся Индия и Китай, не сработают, так как ЕС опасается сокрушить дипломатические и экономические отношения с этими сверхдержавами, пишет Unherd.
Надежды Киева на усиление санкционного давления ЕС на Россию и покупателей ее нефти, скорее всего, не оправдаются. Как минимум потому, что амбиции Украины значительно превышают все, что Европа реально была бы готова реализовать, пишет британский портал Unherd.
Даже потуги сбросить «энергетическое иго» и избавиться от российского топлива в Европе не выдерживают критики – Испания, Нидерланды и Бельгия импортируют больше сжиженного природного газа, чем год назад.
К 2025 году континент потратил на закупки российского ископаемого топлива больше, чем на финансовую помощь Украине, и в годовом исчислении объем импорта сократился всего на 1%, отмечается в статье.
«Кроме того, в комнате есть слон, которого никто не замечает – это США, которые вышли из комнаты. Любые меры, принятые без участия США, окажутся бесполезными. Для введения вторичных санкций против Индии или Китая потребуется угроза со стороны США, чтобы действительно отучить эти страны от поставок энергоносителей из России», – пишет Unherd.
Аналогичным образом ЕС обсуждал снижение предельных цен на российскую нефть, однако для обеспечения соблюдения этого во всем мире необходимо сотрудничество с США.
«Эта стратегия выгодна российскому президенту Владимиру Путину больше, чем Киеву, поскольку запускает двухсторонний процесс, который расширяет пропасть между США и Европой в отношении Украины и, в свою очередь, ослабляет единство НАТО», – резюмирует портал.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций. Также ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз начал подготовку 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».