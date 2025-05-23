Стало известно о начале испытаний БПЛА НАТО в Финляндии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испытания разведывательных беспилотников НАТО впервые пройдут на территории Финляндии с авиабазы Пирккала, передает РИА «Новости». Как сообщается, подготовка к приему БПЛА началась, и сейчас строятся необходимые системы для временной базы.

Ожидается, что тестовые запуски начнутся в июне и продлятся несколько недель. До этого момента разведывательные беспилотники альянса запускались только с базы на Сицилии.

Речь идет о моделях RQ-4D Phoenix, которые внешне напоминают обычные самолеты. Размах их крыльев достигает 40 метров, а дальность полета составляет около 16 тыс. километров. Они способны подниматься на высоту 18 тыс. метров и благодаря этому остаются малозаметными для невооруженного глаза.

Эти беспилотники уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023 года, однако ранее их запуск с финской территории не осуществлялся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу южной и восточной границ альянса. Альянс открыл на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки Alliance Ground Surveillance (AGS). Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных.